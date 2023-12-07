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Первая в мире. В Украине запускают базу данных иностранных компонентов в оружии РФ

Иллюстративное фото: запущена открытая база данных иностранных компонентов в российском оружии (росСМИ)
Автор: Владимир Костырин

В Украине запускают первую в мире открытую базу данных иностранных компонентов в оружии. Инициатором стало Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК), а база доступна на портале "Война и санкции".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Что есть в базе

База уже насчитывает более 2 тысяч компонентов, используемых Россией и Ираном в различных беспилотниках, ракетах, системах радиоэлектронной борьбы и других видах вооружения и военной техники.

Сейчас в ней указывается информация об иностранных компонентах, обнаруженных в российском и иранском вооружении, которое используется оккупантами с начала широкомасштабной военной агрессии против Украины.

База доступна по этой ссылке.

Как выглядит база (фото: скриншот sanctions.nazk.gov.ua)

Детали об инициативе

"Демократический и цивилизованный мир должен объединиться вокруг нераспространения своих технологий к агрессорам. Только так мы способны обеспечить мир, безопасность и стабильность на глобальном уровне. Именно с этой целью была создана единая база данных компонентов", - подчеркивают в агентстве.

Глава НАПК Александр Новиков отметил, что раскрытие пути тысяч компонентов от производителя в руки убийц является "масштабной задачей для любого государственного органа".

В создании базы принимали участие тысячи журналистов, расследователей, таможенников, банкиров, консультантов и других.

В НАПК добавили, что раздел "Иностранные компоненты оружия" будет регулярно обновляться и совершенствоваться. В планах - добавление возможности подписки на обновление списка.

Что известно об иностранных компонентах в оружии РФ

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, больше всего иностранных компонентов, от которых критически зависит РФ, были выявлены в двух изделиях - это ракеты "Искандер" и "Кинжал". Кроме того, иностранные компоненты присутствуют и в российской авиации.

Ранее в октябре глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что эксперты продолжают изучать фрагменты сбитых российских ракет Х-101, а также БПЛА "шахед" и "картограф", и находят там иностранные компоненты. Чиновник также показал соответствующие фото.

Напомним, украинские чиновники неоднократно заявляли о том, что в дронах, которые оккупанты применяют для ударов по Украине, обнаруживают иностранные компоненты. Это касается как ударных "Шахедов" и "Ланцетов", так и разведывательных "Орланов".

В частности, там находят и детали, которые производят компании в странах Запада. Более детально об этом можете узнать в материале РБК-Украина.

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