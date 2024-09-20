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Первая попытка. В Украину пытались контрабандой ввезти новые iPhone 16

Фото: iPhone 16(Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Сегодня, 20 сентября, украинские таможенники предотвратили первый случай контрабанды новых iPhone 16 серии. Два телефона хотели нелегальным способом провезти из Румынии.

Известно, что в пункте пропуска "Порубное-Сирет" на границе с Румынией украинка пыталась через пеший переход незаконно провезти на территорию Украины 2 единицы iPhone 16 pro max. Она не задекларировала гаджеты таможенному органу.

На нее составлен протокол о нарушении таможенных правил по ч. 2 ст. 471 ТКУ. Она должна оплатить штраф в размере 30% от двух гаджетов.

Телефоны изъяты сотрудниками Государственной таможенной службы. Ориентировочная стоимость товаров составляет более 160 000 гривен.


Фото: iPhone 16 pro max (t.me UkraineCustoms)

iPhone 16 pro max

iPhone 16 Pro Max был представлен в 2024 году. Он стал одним из флагманских смартфонов Apple. Гаджет имеет 6,9-дюймовый дисплей LTPO OLED с обновленной частотой 120 Гц.

Компания в новой версии телефона улучшила качество камеры. Основной сенсор имеет 48 мегапикселей, а также в него была интегрирована технология перископического зума для лучших снимков на большом расстоянии.

Процессор A18 Bionic и усовершенствованная энергоэффективность аккумулятора сделали устройство еще более мощным и производительным. Дизайн остается похож на предыдущие модели, но с минимальными изменениями. В телефоне были уменьшены рамки. Для изготовления корпуса были использованы новые материалы.

Данное устройство, как и предшественники, поддерживает все современные функции, включая 5G, ID и интеграцию с экосистемой Apple.

Ранее мы уже провели обзор цен на новую модель iPhone в Украине.

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