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Первая ракетка Украины впервые в карьере поднялась в топ-30 рейтинга WTA

Фото: Ангелина Калинина начала неделю в топ-30 рейтинга WTA (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Четверо украинских теннисисток во главе с Ангелиной Калининой попали в первую сотню классификации Женской теннисной ассоциации (WTA). Уроженка Новой Каховки обновила персональный рекорд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

26-летняя национальная первая ракетка поднялась на 29-е место в актуальном рейтинге. Еще три ее соотечественницы удержались в топ-100 классификации.

В течение недели Калинина пошла вверх на четыре позиции. До сих пор она никогда не находилась в тридцатке сильнейших теннисисток планеты. За прошедшие семь дней украинка одержала две победы и уступила чешке Плишковой на стадии 1/8 финала Dubai Tennis Championships.

Небольшим прогрессом отличились и Марта Костюк (+3 места) и Леся Цуренко (+2), а Екатерина Байндль удержалась на 84-й строчке. В свою очередь Даяна Ястремская поднялась вверх на 19 позиций. Она вплотную приблизилась к возвращению в первую сотню рейтинга WTA (103-е место).

Тем временем в топ-10 классификации никаких изменений не произошло. Бесспорным лидером остается Ига Свентек. У полячки 10 585 рейтинговых очков. Дополняют тройку сильнейших Арина Соболенко из Беларуси и американка Джессика Пегула.

К слову, ранее Людмила Киченок проиграла полуфинал парного разряда на турнире в ОАЭ.

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