RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Первая ракетка Украины пробилась в третий раунд Australian Open-2023

Фото: Ангелина Калинина победила в двух сетах (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Благодаря победе над чешской теннисисткой Петрой Квитовой украинка Ангелина Калинина впервые в карьере вышла в 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Australian Open-2023, 2-й раунд, женщины

Калинина – Квитова – 2:0 (7:5, 6:4)

Начали матч соперницы на равных. Украинка и чешка сосредоточились на собственных подачах и пытались максимально затянуть розыгрыши на чужих. Кульминационный момент в партии наступил в девятом гейме. Калинина оформила брейк и вышла вперед, но опытная оппонентка сразу ответила взаимностью.

Однако такое развитие событий не смутило украинку. Она сразу же еще раз взяла подачу чешки и на своей подаче со второй попытки реализовала сет-пойнт. Статистика подтвердила заслуженность локального успеха Калининой: меньше непринужденных ошибок (лишь 10 против 25-ти), лучший процент первой подачи (60%), другие цифры.

Вторая партия по сценарию напомнила первый сет. После восьми геймов счет на табло снова был равен – 4:4 без единого брейка. Здесь украинская теннисистка снова принялась за дело. Она "под ноль" выиграла подачу Квитовой и, в отличие от первой партии, на своей подаче закрыла гейм, сет и матч.

В следующем раунде первая ракетка Украины может снова встретиться с чешской теннисисткой. Для этого Барборе Крейчиковой нужно одолеть француженку Клару Бюрель. Их поединок отсрочили из-за дождя.

К слову, накануне Крутых проиграл дебютный матч на турнирах "Большого шлема" Шварцману из Аргентины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТеннисAustralian Open