Первая ракетка мира стала первым финалистом Олимпиады

Олимпиада-2024, теннис, 1/2 финала, мужчины

Оже Аляссим – Алькарас – 0:2 (1:6, 1:6)

Канадский теннисист взял стартовый гейм и отдал инициативу. Пиренеец же выдал мощный отрезок, оформил три брейка и закрыл первый сет всего за 40 минут. В частности, Алькарас взял 75% очков на первых подачах.

Еще короче показалась вторая партия. В этот раз испанец сломал сопротивление оппонента за 36 минут. Сценарий сета казался похожим – после обмена пунктами в дебюте партии дальше доминировал Алькарас и после двух брейков реализовал матчбол со второй попытки.

В финале пиренейский теннисист встретится с победителем противостояния серба Новака Джоковича и Лоренцо Музетти из Италии. Их матч состоится 2 августа вечером. Оже Аляссим сразится с неудачником полуфинала за бронзовую медаль.

Алькарас в этом году дебютировал на Олимпийских играх. Он также выступал в парном разряде в дуэте с Рафаэлем Надалем, но вылетел в четвертьфинал. Ранее на парижской почве он торжествовал на "Ролан Гарросе-2024".