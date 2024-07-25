Первая ракетка мира пропустит Олимпиаду-2024: известна причина

22-летний итальянец упустил возможность дебютировать на летних Играх. После ухудшения самочувствия теннисиста врачи обнаружили у него тонзиллит – воспаление небных миндалин.

"Пропустить Игры – огромное разочарование, потому что это была одна из моих главных целей на этот сезон. Я не мог дождаться чести представлять свою страну на этом очень важном мероприятии. Удачи всем итальянским спортсменам, за которых я буду болеть дома. Вперед, Италия!" – написал Зиннер.

Первым номером посева на Олимпиаде-2024 станет серб Новак Джокович. Второй и третий номера получили испанский теннисист Карлос Алькарас и немец Алекс Зверев. Норвежец Хольгер Руне тоже попал в список сеянных, но отказался от участия из-за травмы руки.

Кто такой Янник Зиннер

Уроженец области Трентино-Южный Тироль. Вырос в немецкоязычной среде, а уверенно заговорил на итальянском после переезда в Лигурию в 13 лет. Во взрослый тур попал в 2018 году.

В первый эшелон мужского тенниса ворвался в 2022 году, когда дошел до четвертьфинала US Open. В следующем году пробился в полуфинал Уимблдонского турнира и финала ATP Finals, а в начале 2024 года триумфовал на Australian Open. После 1/2 финала "Ролан Гарроса" в этом году стал первой ракеткой мира.

В составе сборной Италии выиграл Кубок Дэвиса-2023. В общей сложности завоевал 14 титулов ATP. Вне корта интересуется Формулой-1 и футболом ("Милан").