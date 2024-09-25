Первая подобная операция с начала войны. В РДК рассказали детали боев за завод в Волчанске

"Это была достаточно сложная операция. На сколько мне известно - это была первая операция за широкомасштабную войну, в ходе которой сборная спецподразделений взяла штурмом объект подобного уровня. Поскольку по большому счету это все таки больше задача для бригад линейной пехоты при поддержке артиллерии", - сказал он.

Военный объяснил, что агрегатный завод в Волчанске - это фактически большой укрепрайон, огромная крепость, которая со всех сторон просматривается с неба, к которой очень сложно подойти и на территорию которой очень сложно проникнуть. Поэтому возникло предложение, чтобы специалисты ГУР Минобороны и бойцы РДК выполнили эту задачу.

"Подавляющее большинство противника было уничтожено на территории завода. Определенное количество личного состава противника попали в плен. Я пока цифру называть не буду. Давайте так. Скажу, что это больше 10 человек", - добавил начальник штаба РДК.

По его словам, агрегатный завод был одной из точек, где можно было организовать полноценный форпост или плацдарм для дальнейшего наступления к югу от Волчанска. На территории города таких локаций очень мало, поскольку РФ во время наступления практически полностью уничтожила Волчанск.

"И на сегодня агрегатный завод из всех укрепрайонов был самым сложным, самым защищенным и самым тяжелым с точки зрения штурма, и самым легким с точки зрения обороны противника. На территории города осталось буквально 3-4 подобных укрепрайона, но они по ниже классом с точки зрения обороны. Я думаю, что ВСУ продвинутся и заберут эти опорники. Тем самым Волчанск вернется назад полностью", - сказал Александр "Фортуна".

При этом он назвал информацию о рукопашных боях на агрегатном заводе несколько преувеличенной.

"Это был один единственный эпизод. Когда представитель 45 бригады судя по всему лишился стрелкового оружия, спрятался в темноте и выскочил с ножом на представителя спецподразделения "Юнгер". Он ранил нашего побратима и был ликвидирован. То есть были слухи о том, что на территории завода находятся 45-тки, это спецназ ВДВ Минобороны РФ. Их там было не много. Но такой случай был", - объянил представитель РДК.