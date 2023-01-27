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Первая группа украинских военных прибыла в Германию для учений на БМП Marder

Фото: первая группа украинских военных прибыла в Германию для учений на БМП Marder (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Германию прибыла первая группа украинских военнослужащих, которые пройдут обучения на боевых машинах пехоты Marder.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что группа украинских военных приземлилась в Кельне в четверг, 26 января, их подготовка должна начаться в ближайшее время.

Как известно, в Германии также планируют научить украинских военных пользоваться американскими БМП Bradley.

Напомним, ранее Германия официально подтвердила поставки боевых машин пехоты Marder, запросы на которых отклоняли с весны прошлого года. ФРГ поставит Украине 40 таких машин.

О том, что известно о БМП Marder, которые Украина получит от Германии, читайте в нашем материале.

Также мы писали, что Германия решила предоставить Украине танки Leopard 2 и разрешила другим странам соответствующие поставки.

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