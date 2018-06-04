Як пережити спеку: корисні поради

Рекомендації та поради, як врятуватися від літньої спеки в місті

Як пережити спеку і врятуватися від палючого сонця в літні міські будні вдома та на роботі, головні правила літнього раціону, який одяг краще вибрати для спекотної погоди - в добірці порад Styler.

Як рятуватися від спеки

Синоптики прогнозують, що цього літа температура поб'є рекордні показники. Тому питання, як пережити спеку, буде дуже актуальним. Щоб мінімізувати вплив літнього сонця на самопочуття, важливо дотримуватися кількох правил:

Підтримуйте водний баланс. У спекотну погоду організм втрачає велику кількість рідини з потом, тому важливо регулярно "поповнювати" її запаси. Воду слід пити невеликими ковтками кожні півгодини. Добре втамовує спрагу підкислена вода з часточками цитрусових.

Вдома чи в офісі використовуйте зволожувачі повітря, для цієї мети підійде і звичайний пульверізатор.

Якщо в спеку ви перебуваєте на вулиці, обов'язково беріть із собою спрей з термальною або звичайною мінеральною водою, щоб зволожити обличчя.

Коли немає можливості прийняти душ, частіше мийте руки до плечей прохолодною водою, змочіть рушник і покладіть на шию.

Фото: Врятуватися від спеки допоможуть лимонади і прохолодна вода (pixabay.com/jill111)

Як пережити спеку в приміщенні: корисні поради для офісу і дому

Кімнатні рослини з великим листям, наприклад, фікуси, також добре рятують від спеки. При обприскуванні водою вони довго залишаються вологими і остуджують повітря.

Захистити кімнату від палючих сонячних променів краще, ніж щільні штори, допоможе плівка з фольги. Не відкривайте кватирки в полуденний час.

Якщо в приміщенні немає кондиціонера, охолодити повітря допоможе звичайний вентилятор. Для цього під потік повітря потрібно поставити пляшки із замороженою водою і періодично міняти їх.

Влітку варто замінити звичайні лампи розжарювання на світлодіодні - вони виділяють набагато менше тепла.

Вологе прибирання в спекотні дні потрібно проводити щодня.

Ще один спосіб, як пережити спеку вдома, - набрати у ванну холодної води і не закривати двері, щоб волога поширилася по всіх кімнатах.

У спекотні дні варто обмежити готування страв на плиті і в духовці.

Що носити влітку: рекомендації з вибору одягу

Для літньої спеки краще вибрати вбрання світлих тонів, які відбивають більше світла і зберігають прохолоду.

Фото: Одяг у спеку - вільного крою і світлих тонів (pixabay.com/angll)

Одяг повинен мати вільний крій - так повітря буде циркулювати поруч зі шкірою, прискорюючи процес випаровування тепла.

У спекотні дні потрібно відмовитися від синтетичних тканин і віддати перевагу натуральним (бавовні, шовку і льону).

Вологий одяг, хоч і не надовго, рятує від спеки влітку. Перед виходом на вулицю його можна збризнути холодною водою з пульверизатора.

Широкополі капелюхи і окуляри зі світлофільтром UV 380-UV 400 - в літню спеку грають роль не тільки стильних аксесуарів, але і є незамінними рятівниками від палючого сонця.

Захистити відкриті ділянки шкіри опівдні допоможе легка літня хустка.

У спеку використання декоративної косметики і засобів для укладки зачіски необхідно звести до мінімуму. Рятівниками шкіри стануть креми з великим числом SPF, матуючі серветки, термальні спреї.

Харчування в спеку

Влітку в раціоні обов'язково повинні бути овочі та фрукти, які містять багато вологи (огірки, помідори, яблука, кавуни), а також насичують організм вітамінами і мінералами.

Фото: Овочі допоможуть добре себе почувати в літню спеку (pixabay.com/RitaE)

У спекотні дні краще відмовитися від "важкої їжі", переварювання якої викликає підвищення температури. Альтернативою м'яу, як джерелу білка, стане риба.

Замість борщу влітку можна готувати окрошку, гаспаччо, холодні супи-пюре.

Гарячий зелений чай регулює теплообмін, саме тому його п'ють у спеку в південних країнах.

Під час спекотних літніх днів слід виключити з раціону каву і міцний алкоголь - вживання цих напоїв здійснює велике навантаження на серцево-судинну систему. Пиво також не рекомендується, тому що викликає зневоднення організму.

Їстівні квіти (video.rbc.ua)