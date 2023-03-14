Перезагрузка НАБУ – важный шаг на пути к плану Маршалла для Украины

Даже самые кровопролитные войны когда-нибудь заканчиваются, и все мы верим, что ВСУ одержат вверх над оккупантами, это вопрос времени и, к сожалению, еще не малых потерь.

Чтобы после окончания войны наши героические воины как можно меньше сталкивались с "Афганским синдромом", многим потребуется психологическая помощь. И главное – правительству необходимо позаботиться о скорейшем их переходе к мирной жизни, а для этого в кратчайшие сроки необходимо будет создать миллион новых рабочих мест.

Для этого в полную силу должен заработать план Маршалла, названный так в честь госсекретаря США Джорджа Маршалла, который его и предложил. Этот план вступил в действие в апреле 1948 года и в его осуществлении участвовали 17 европейских стран (в плане был и СССР, но Сталин отказался от любых форм помощи), которые получили серьезную помощь на послевоенное восстановление экономик стран, прежде всего от США.

После нынешней войны в восстановлении нашей страны без сомнений примут участие все 50 стран участников конференции "Рамштайн" – союзников Украины.

Что нужно сделать, чтобы Украина превратилась в большую мировую стройку и уже через пять лет инвесторы стремились купить недвижимость и получить вид на жительство в Украине больше чем в Дубаи!? Необходимо создать в Украине такой инвестклимат, при котором страна превратится в европейскую фабрику товаров (потеснив Китай) с супер инфраструктурой, налоговым раем и туристическим центром.

Размер госпомощи от стран союзников Украины по плану Маршалла, как и частные инвестиции, будут зависеть от их уверенности в эффективной работе каждого цента на нашу страну без коррупции и рейдерства.

Одну из главных ролей в этом играет эффективность работы наших антикоррупционных органов, на вершине которых стоит НАБУ во главе с недавно избранным на открытом конкурсе Семеном Кривонос.

В недавнем совместном интервью "Украинской правде" Виталий Шабунин согласился с Еленой Шуляк в том, что Семен Кривонос не был замечен в коррупционных скандалах как в прошлом, так и на своем предыдущем посту руководителя ДИАМ (бывший ГАСИ (ДАБІ) многие эксперты признавали как самый коррумпированный госорган).

Однако и опыта в расследованиях антикоррупционных дел (как, впрочем, и любых других уголовных дел) у Семена Кривоноса также нет. Виталий Шабунин считает это недостатком, но я, как и многие эксперты Рады Бизнеса, с этим не совсем согласны.

В свое время я выступал за то, чтобы через посольства Украины в США, Канаде и ЕС кинуть клич украинской диаспоре с просьбой посодействовать в возвращении на родину тех украинцев, которые давно переехали в эти страны и добились хороших результатов в правоохранительных органах стран с наименьшей коррупцией и желающие вернуться, чтобы послужить своей родине – Украине.

Эти украинцы имеют опыт (в США немало шерифов, прокуроров и судей, которые не забыли украинский язык), но не имеют кумовских связей в Украине, которыми, кстати, обременены некоторые непрошедшие конкурс на главу НАБУ опытные в расследовании уголовных дел участники. Отсутствие опыта, а, соответственно, и крепких связей в правоохранительных органах в наших реалиях – скорее, плюс, а не недостаток.

Во времена "губернаторства" Михаила Саакашвили его соратник и экс-министр экономики Грузии Георгий Арвеладзе рассказал мне историю в присутствии Семена Кривоноса о том, как он в бытность министра был приглашен на свадьбу своего друга. Рядом за столом сидел другой его друг, который, выпив немного вина, извинился и уехал пораньше домой к своей заболевшей жене. Через 10 минут этот друг позвонил Георгию и стал умолять помочь решить вопрос с полицией, которая его остановила на дороге и, выявив алкоголь в крови, начала составлять протокол на штраф и изъятие водительских прав.

Георгий Арвеладзе неохотно, но, учитывая обстоятельства, позвонил с этой просьбой министру МВД Грузии, с которым у него были хорошие рабочие отношения. И услышал такой ответ, что если он сейчас позвонит главе дорожной полиции, а тот начальнику полиции Тбилиси, тот в свою очередь – начотдела и далее дорожному патрулю, то вся колоссальная антикоррупционная работа в МВД пойдет коту под хвост.

В той дружеской беседе Семен согласился – чтобы подчиненные не брали взятки, руководитель сам должен иметь нулевую толерантность к коррупции. К слову, водительские права у друга Арвеладзе изъяли, а Грузия уже в следующем году поднялась в рейтинге восприятия коррупции на много ступеней вверх.

В свои 28 лет Арвеладзе, став самым молодым министром экономики Грузии (студенческие годы и первый опыт работы получил в США), имел большой задор и амбиции в проведении грузинских реформ, а также всегда с большим уважением относился к Кахе Бендукидзе и Михаилу Саакашвили, который с его слов после правительственного совещания часто обращался к генпрокурору и главе МВД с требованием не допускать у молодых реформаторов даже мысли поработать на свой карман. Те, в свою очередь, как признавался Арвеладзе, с большим удовольствием сажали за коррупцию даже самых приближенных и высокопоставленных людей, которые еще вчера называли Саакашвили по имени.

В свое время лидер Сингапура Ли Куан Ю сказал: "У меня было два пути. Первый: это воровать и вывести друзей и родственников в списки Форбс, оставив свой народ на голой земле. Или служить своему народу и вывести страну в десятку лучших стран мира. Я выбрал второе". В народной обработке эти слова означали, что для победы над коррупцией нужно посадить трех своих друзей.

После громких скандалов с закупками в Минобороны и последующими за этим арестами высокопоставленных лиц я верю, что президент не будет выгораживать даже самых близких ему людей. А потому убежден, что у Семена Кривоноса есть исторический шанс блестяще показать себя на этом посту. Для этого советую ему пригласить в заместители тех самых украинцев с опытом работы в правоохранительных органах западных стран. А также, выслушав честных детективов, которых, к счастью, не мало работает в НАБУ, можно быстро показать результат работы, придав ускорение старым делам.

Если же опасения Шабунина будут иметь место и звонки из ОП, ВР и Кабмина главе НАБУ будут регулярно раздаваться с просьбами притормозить то или иное дело, то, уверен, Семен возьмет пример с того министра МВД Грузии, о котором он знает не понаслышке и найдет, что сказать им в ответ.

А чтобы избежать серьезного давления от кого бы то ни было из топ-чиновников или коллег из других правоохранительных органов, хочу посоветовать главе НАБУ регулярно проводить встречи с послами больших стран-доноров, а также с общественными организациями и быть максимально, насколько это позволяют тайны следствия, открытым перед СМИ.

Доверие наших иностранных партнеров и доноров – это залог успеха будущего плана Маршалла. Кроме того, очень важно провести тренинги всем сотрудникам НАБУ, чтобы изменить их парадигму о том, что коррупцию порождает нечестный на руку бизнес. Бизнес во всем мире подстраивается под систему, выстроенную государством, а потому бороться надо с системой и взяточниками, которые иногда своими указами ведут к зарегулированности и плановой экономике времен СССР, порождая при этом коррупцию, бедность и отталкивая желание бизнеса инвестировать и развиваться.

Дорогу осилит идущий. И если есть политическая воля, то и коррупцию можно искоренить. И на максимальном турборежиме Украина станет для всего мира не только страной, победившая в большой войне, но и экономическим чудом, "европейским тигром".