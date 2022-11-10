Перезагрузка Конгресса. Как прошли выборы в США и чего ждать Украине от партии Трампа

На протяжении нескольких месяцев перед выборами в Конгресс (которые называют промежуточными – посреди срока действующего президента) рейтинги Демократической и Республиканской партии колебались, но разрыв редко превышал статистическую погрешность. Тем более, в США общенациональный рейтинг партии имеет лишь косвенное влияние на итоги выборов, так как система выборов полностью мажоритарная.

Как и в случае с президентскими выборами, контроль над Сенатом и Палатой представителей зависел лишь от результатов в нескольких штатах и на отдельных округах. В уверенном большинстве избирательных гонок конкуренция была лишь номинальной, и победитель был известен заранее.

В силу особенностей американской системы выборов (в Палате представителей на кону все 435 мест, а в Сенате лишь треть, 35 из 100) прогнозы о том, кто возьмет большинство в каждой из двух палат Конгресса очень отличались. Так, уже за несколько месяцев до выборов почти не оставалось сомнений, что республиканцы смогут отнять у демократов большинство в Палате представителей. По оценкам проекта FiveThirtyEight, вероятность этого составляла в разное время от 69 до 87%.

Таким образом, было понятно, что монополию на власть, когда и президент, и обе палаты Конгресса контролируются одной партией, демократы потеряют.

Тем временем, борьба за большинство в Сенате обещала стать гораздо более упорной, вперед выходила то одна, то другая партия. В середине сентября FiveThirtyEight оценивал шансы демократов удержать за собой Сенат в целых 71%.

Но ближе к выборам партия Джо Байдена преимущество растеряла, и действующий президент столкнулся с реальной угрозой – проработать два следующих года своей каденции с полностью оппозиционным "красным" (цвет республиканцев) Конгрессом.

Подобная ситуация для США вполне привычна. За редкими исключениями партия, к которой принадлежит глава государства, проигрывает промежуточные выборы. Вопрос был в том, насколько разгромно.

Выборы в США (фото: Getty Images)

Накануне голосования в США все чаще обсуждали сценарий "красной волны" – когда республиканцы одержат уверенные победы в Сенате и Палате представителей, а также на одновременно проходящих выборах губернаторов и различных местных чиновников.

В итоге, "красной волны" уже точно не случилось, партия Байдена смогла дать достойный отпор оппозиционерам. Сложилась парадоксальная ситуация: хотя Республиканская партия наверняка возьмет большинство в Палате представителей и имеет реальные шансы выиграть и Сенат, в американских медиа ее результаты оценивают как поражение. А демократы в целом излучают сдержанный оптимизм – ожидаемого разгрома удалось избежать.

Решающий штат

На данный момент ситуация на выборах в Конгресс выглядит так. Республиканцы уже обеспечили себе, по разным оценкам, от 197 до 204 мест в Палате представителей. С учетом округов, в которых они уверенно лидируют, партия фактически гарантировала себе больше 220 мандатов, тогда как для большинства достаточно 218.

С Сенатом ситуация выглядит намного более интригующей. У республиканцев в кармане 49 кресел, у демократов – 48. В трех штатах, Аризоне, Неваде и Джорджии, победителя пока предсказать невозможно. При этом партия Байдена находится в более выигрышном положении – для контроля над Сенатом ей достаточно взять 50 мест из ста, поскольку вице-президент Камала Харрис имеет право решающего голоса при равенстве голосов. Республиканцам, соответственно, для победы нужно получить 51 сенаторское кресло.

Вполне вероятен сценарий, при котором итоги выборов в Сенат определятся только после 6 декабря – если республиканцы выиграют Неваду, а демократы – Аризону или наоборот. Тогда общий счет по мандатам станет 50/49 в пользу "красных". И все будут решать итоги выборов в Джорджии, где 6 декабря состоится второй тур, поскольку ни республиканский, ни демократический кандидат не набирают тут нужных 50% + 1 голос.

Таким образом, вполне вероятно, что будущее Сената, следовательно, внутренняя и внешняя политика США в ближайшие пару лет (а также во многом исход президентских выборов-2024) будут зависеть от голосования в одном-единственном штате, где разрыв между кандидатами составляет лишь несколько десятков тысяч голосов.

Трамп теряет позиции

В любом случае, уже понятно, что надежды республиканцев разгромить правящую партию и создать себе фундамент для победы на следующих президентских выборах не оправдались. Во время кампании они делали главный упор на экономические вопросы, то есть на самую высокую за десятилетия инфляцию в США, обвиняя в этом Байдена и всех демократов. Согласно соцопросам, рост цен для американцев сейчас является самой важной проблемой, с большим отрывом от других вопросов. Оппозиция в своей агитации также напирала на проблемы с преступностью и нелегальной миграцией.

У демократов повестка была совершенно другой. Центральной темой стала борьба против запрета абортов – этот вопрос стал актуален после июньского решения Верховного суда США, согласно которому отдельные штаты получили возможность запрещать у себя аборты (и многие из них этим правом немедленно воспользовались). Ряд радикальных республиканцев выступили с дальнейшими инициативами, вплоть до полного запрета абортов по всей стране после определенного срока беременности.

Электорат демократов это не на шутку испугало. По мнению американских аналитиков, тема абортов позволила партии Байдена мобилизовать свой электорат (в США сторонники партии власти обычно менее охотно ходят на выборы, чем оппозиционеры). И в конечном счете, избежать разгрома.

Еще один аспект, на котором акцентировали демократы – необходимость защищать американскую демократию от разрушительных действий экс-президента Дональда Трампа и его соратников. США никак не могут перевернуть страницу предыдущих президентских выборов, на которых Трамп проиграл Байдену, что вылилось в кровопролитный штурм Капитолия 6 января прошлого года.

Штурм Капитолия (фото: Getty Images)

Своего поражения Трамп так и не признал, вокруг идеи об "украденной демократами победе" сформировалась целая группа его единомышленников, обычно называемая "отрицатели выборов". На выборы в Конгресс и различные посты в местной власти 8 ноября баллотировались почти три сотни "отрицателей", по подсчетам The Washington Post. Более половины из них уже гарантировали себе победу.

Но в целом, нынешние выборы можно считать поражением Трампа. Бывший глава государства принимал очень активное участие в кампании, фактически продавливая своих фаворитов через республиканские праймериз. В итоге, даже в самой Республиканской партии говорили, что от них на выборы пошло множество откровенно слабых кандидатов, главным, а иногда единственным достоинством которых стала поддержка со стороны Трампа.

Это привело к закономерному результату – кандидаты-трамписты потерпели ряд болезненных поражений от демократов, в том числе и в "красных" регионах. По информации Politico, такой итог выборов привел экс-президента в бешенство. Публично же он прокомментировал ситуацию в своем фирменном стиле. "Я думаю, если республиканцы выиграют, вся заслуга в этом принадлежит мне. Если же проиграют, то меня не надо винить вообще", – сказал Трамп.

В любом случае, пока экс-президент вроде бы не отказался от идеи объявить о своем выдвижении в президенты на выборах-2024, что ожидается на следующей неделе. Но сейчас его позиции в партии, отмечает Politico, выглядят слабее, чем два дня назад. Вполне вероятно, именно настойчивость экс-президента в пропихивании своих кандидатов на выборы будет стоить республиканцам контроля над Сенатом.

Заядлый оппонент Трампа, действующий президент Байден, напротив, может ненадолго выдохнуть. Еще до выборов даже симпатизирующие демократам медиа писали, что если партия власти уступит большинство и в Сенате, и в Палате представителей, тогда на второй срок Байдену идти не стоит. Ведь промежуточные выборы обычно рассматриваются как своего рода референдум о доверии действующему президенту – и получилось бы, что Байден этот референдум провалил.

Если же демократам удастся взять большинство в Сенате, тогда шансы на повторное баллотирование Байдена в президенты заметно возрастают. Но в любом случае, вторая половина его нынешней каденции будет намного сложнее первой – ведь уже понятно, что придется иметь дело с оппозиционно настроенной Палатой представителей. Значит, реализовывать свою политику президенту будет сложнее. В том числе и в отношении Украины.

Помощь под надзором

Де-факто президентская кампания в США начнется сразу после того, как будут установлены результаты выборов в Конгресс. И Украина в ней сразу может оказаться в центре внимания – причем даже не в связи с российско-украинской войной.

"Если республиканцы после выборов начнут анонсированные расследования по Байдену и его семье, тогда это будет рикошетить по Украине. Очень не хотелось бы снова оказаться в ситуации, когда нас втянут во внутриамериканские политические разборки", – сказала РБК-Украина директор центра "Новая Европа" Алена Гетьманчук.

По ее мнению, в любом случае самые большие трудности у Украины могут возникать с новой Палатой представителей, не с Сенатом, поскольку именно в Палате соберется больше республиканцев, которые критично настроены в отношении помощи Украине. А в Сенате лидером республиканцев в любом случае останется Митч Макконнелл – авторитетный 80-летний ветеран американской политики, который выступает за дальнейшую поддержку Украины и позволяет себе возражать Трампу (по нынешним временам на такое мало кто решается).

Митч Макконнелл и президент Владимир Зеленский (фото: president.gov.ua)

Тема американской помощи Украине, конечно, в любом случае будет использоваться в политической борьбе в новом Конгрессе. Причем как со стороны левых демократов, так и, особенно, трампистов-республиканцев. Особо ярые из них даже обещают "не дать Украине ни цента". Хорошая новость в том, что хотя доля ярых трампистов в республиканской фракции в Палате представителей увеличится, но будет меньше ожидаемой. И решающего влияния на принятие решений они иметь не будут. К тому же, как ожидается, уходящий Конгресс до конца года проголосует за выделение еще одного масштабного пакета помощи Украине размером от 50 млрд долларов.

"Поддержка Украины со стороны США будет более обусловленной, будет больше уделяться внимания надзору за использованием средств, могут быть торги по вопросам, не связанным с Украиной. То есть поддержка будет даваться нам сложнее, но ее резкого прекращения с началом работы нового Конгресса точно не случится", – сказала изданию Гетьманчук.