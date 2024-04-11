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Перезагрузка Бюро экономической безопасности: Рада приняла закон в первом чтении

Фото: Рада приняла закон о перезагрузке БЭБ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о перезагрузке Бюро экономической безопасности (БЭБ). Требования МВФ и G7 учтут ко второму чтению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

По его данным, законопроект №10439 поддержали 264 депутата.

Как отметил депутат, в проекте учтены правки по обязательной переаттестации сотрудников БЭБ и определяющего голоса международников при отборе кандидатов на должность главы БЭБ.

В то же время в проекте не учтена норма, что кандидатов должно быть два, а не один. Также подробно не прописаны переаттестация и процедура отбора.

"Все это в замечаниях бизнеса, МВФ и G7. Глава коалиции взял на себя обязательство это учесть", - добавил Железняк.

Законопроект о перезагрузке БЭБ

Напомним, в январе Кабинет министров зарегистрировал в Верховной раде законопроект "О Бюро экономической безопасности Украины" о усовершенствовании работы бюро. Закон о БЭБ является частью обязательств украинской власти в рамках программы с МВФ, структурный маяк - конец июня 2024 года.

Согласно Меморандуму, власти обещают:

  • разработать открытый, прозрачный и конкурентный процесс отбора руководства и персонала для БЭБ;
  • ужесточить требования к отборочной комиссии;
  • ввести контрактную систему для работников;
  • разработать механизм аттестации персонала

 

 

Напомним, Верховная рада Украины 8 декабря приняла закон об усилении институциональной независимости Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Такая реорганизация САП была одним из обещаний Европейской комиссии, а также Международному валютному фонду.

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