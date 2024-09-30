"Переобулся" после деоккупации. ГБР разоблачило перебежчика в одном из ТЦК Одесской области

Что произошло

"Во время оккупации части Херсонской области бывший инспектор колонии устроился на аналогичную должность к захватчикам. Он работал в захваченном заведении на «новую власть» до освобождения части региона, а после деоккупации решил остаться на подконтрольной Украине территории", - пишет ГБР.

Фото: ГБР разоблачило перебежчика в одном из ТЦК Одесской области (t.me/DBRgovua)

Позже мужчину мобилизовали и отправили служить в один из районных ТЦК Одесской области. Во время работы он вручал повестки военнообязанным, а коллегам рассказал о своей "сознательной позиции", а также отрицал сотрудничество с оккупантами.

"В результате проведения оперативно-следственных действий работники ГБР нашли документацию по функционированию колонии во время оккупации, допросили свидетелей и разоблачили перебежчика", - добавляет ГБР.

Что грозит

Перебежчику сообщено о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 УК Украины - коллаборационная деятельность. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.