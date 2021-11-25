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За перевезення дітей без автокрісла загрожує штраф: названо суми

Автор: Іванна Шовкун

В Україні перевезення дітей в автомобілі без спеціального автокрісла заборонено. Водії можуть отримати серйозний штраф.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу патрульної поліції Київської області у Telegram.

У правилах дорожнього руху зазначено, що дітей, зріст яких менше 145 см, слід перевозити в автомобілі в дитячому кріслі. Також дітей необхідно пристібати.

Порушення таких правил передбачає штраф на водія у розмірі 510 гривень. За повторне порушення цього правила ПДР передбачає штраф 850 гривень.

"Перевезення дитини віком до трьох років у легковому автомобілі на передньому сидінні можливе при встановленні дитячої утримуючої системи проти напрямку руху. У цьому випадку обов'язково відключіть фронтальну подушку безпеки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Верховна рада розглянула законопроект про встановлення відповідальності за продаж ліків дітям. Документ ухвалили у другому читанні, "за" проголосували 315 нардепів.

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Патрульна служба