Перевізники провели під КМДА акцію проти корупції заступника мера Усова

Приватні київські перевізники провели під КМДА акцію проти корупції заступника голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) - Костянтина Усова.
Про це повідомляє РБК-Україна з місця подій.
За словами учасників акції, з них вимагають по 200 грн на день з кожного автобусу, такі вимоги нібито висунули до всіх транспортних компаній міста, з тими, хто відмовився сплачувати - почали незаконно розривати договори.
Перевізники порахували, що якщо вони скидатимуться по 200 грн з авто, як того від них вимагають, то на місяць сума, яку чиновники отримуватимуть незаконно, складе близько 9 млн грн.
Приватні перевізники ПП "Авен Езер" і ТОВ "Ярославь Авто" на акцію під КМДА також привезли свої автобуси, які, за їх словами, не лише комфортніші ніж більшість комунальних, а й подекуди мають дешевший проїзд.
Як відомо, на днях столичні приватні перевізники звинуватили на прес-конференції у Києві заступника голови Київської міської державної адміністрації Костянтина Усова у вимаганні багатомільйонних хабарів.