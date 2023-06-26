Переворот в России не должен смещать фокус с поддержки Украины, - премьер Эстонии

По ее словам, влияние бунта главы ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина проявится в войне против Украины только через некоторое время.

"Для нас самым важным является то, чтобы фокус внимания международного сообщества по-прежнему был сосредоточен на победе Украины и поддержке украинцев до тех пор, пока они не победят агрессора", - заявила Каллас.

Премьер Эстонии заверила, что в происходящее в России не несет угрозы для Эстонии, и правительство страны постоянно следит за ситуацией и обменивается информацией с союзниками и партнерами, поскольку РФ "по-прежнему непредсказуема".

"И хотя Пригожин остановился, ситуация и ее долгоиграющие последствия вызывают много вопросов. По этой причине наша граница останется под усиленной охраной, и мы рекомендуем жителям Эстонии не ездить в Россию", - добавила Каллас.

Переворот в России

На прошлой неделе Пригожин обвинил российские войска в ударе по тыловым лагерям своих наемников. Приказ якобы отдал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Уже 24 июня "вагнеровцам" удалось зайти в Ростов и занять в городе военные объекты. Позже их движение продолжалось в сторону Москвы.

Но после переговоров с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко Пригожин заявил, что он прекращает свой бунт и начал возвращать наемников обратно.

Более детально о перевороте в России можете узнать в материале РБК-Украина.

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