Переворот в М'янмі: лікарі загрожують страйком, в соцмережах закликають до протесту

Після військового перевороту в М'янмі множаться заклики до мирного вираження незгоди з діями військових. Заклики до опору поширюються в соцмережах.

Про це повідомляє RFI.

В групі під назвою "Рух громадянської непокори" до ранку 3 лютого складалися 150 тисяч осіб. Ініціаторами створення руху стали співробітники державних медичних установ.

Вони оголосили про те, що почнуть страйк на знак протесту проти дій військових, що захопили владу. Персонал близько 40 лікарень в найбільших містах М'янми заявив про намір підтримати страйк. Також в соцмережах ініціативу підтримують студенти та молоді жителі М'янми.

Організатори акції сподіваються, що незабаром до них приєднаються представники інших професійних сфер.

Повідомляється, що жителі М'янми також мають намір щодня о 20 годині вечора визирати у вікна або виходити на балкони та стукати по металевих каструлях і ковшам.

Такий ритуал зазвичай проводиться бірманцями для вигнання демонів, однак у цей раз він став способом висловити незгоду з присутністю військових у влади.

Нагадаємо, в М'янмі військові оголосили режим надзвичайного стану в країні на рік. Спостерігаються проблеми зі зв'язком по всій країні. затримали президента країни Він Мьїн і держрадника Аун Сан Су Чжі.

Також РБК-Україна писало, що військові планують призначити вибори в М'янмі через рік.