Превышен рекорд потребления: Украина запросила импорт электроэнергии для покрытия дефицита

По данным ведомства, вчера с 13:00 до 22:00 объем запроса на аварийную помощь из энергосистемы Польши и Румынии составил 3900 МВт-ч. Это вдвое больше рекорда, установлено в понедельник, 21 августа, – 2000 МВт-час.

В НЭКе пояснили, что 22 августа потребление электроэнергии держалось на верхних отметках. Что касается вечернего максимума, то он был всего на 2,5% ниже рекорда всего лета 21 августа.

"Основная причина ее применения – дефицит электроэнергии в энергосистеме из-за большого объема повреждений на тепловых и гидроэлектростанциях. Кроме того, продолжается активная ремонтная кампания на атомных электростанциях, которые готовятся к работе на максимальной мощности зимой", – говорится в сообщении.

Следует заметить, что объемов импорта из Европы не хватает для покрытия разницы между возросшим потреблением и ограниченными возможностями выработки на электростанциях.

Как помочь энергосистеме:

выключите мощные электроприборы или пользуйтесь ими поочередно;

переносите использование электроприборов на утренние или ночные часы суток;

выключайте свет, выходя из помещения.

Масштабные обстрелы России зимой

Этой зимой враг прибег к масштабным обстрелам по энергосистеме Украины, что заставило "Укрэнерго" вводить экстренные и плановые отключения электроэнергии. Первые отключения, например, происходили, когда возникала необходимость сбалансировать энергосистему на большую мощность.

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