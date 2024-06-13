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Проверка водителей за рулем: Кабмин внес важные изменения

Фото: Кабмин внес изменения в проверки водителей за рулем в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Кабмин внес изменения в процедуру проверки водителей на пребывание за рулем в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.

Об этом заявил постоянный представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"Внесены изменения в Порядок направления водителей транспортных средств для проведения осмотра с целью выявления состояния алкогольного, наркотического или иного опьянения или нахождения под влиянием лекарственных препаратов, снижающих внимание и быстроту реакции, и проведение такого осмотра", - отметил он.

По словам Мельничука, предусмотрено, что осмотр водителя транспортного средства в заведении здравоохранения проводится в любое время суток с применением специальных технических средств (законодательно регулируемых средств измерительной техники, отвечающих требованиям законодательства о метрологии и метрологической деятельности), тестов на содержание наркотического средства или психотропного вещества в организме личности.

"При положительном результате теста обязательно подтверждение наличия наркотического средства или психотропного вещества лабораторным исследованием", - добавил он.

Не первые изменения

Отметим, еще в январе прошлого года, в Украине внесли некоторые изменения в эту же процедуру. 

"Среди прочего предусмотрено, что осмотр на месте остановки транспортного средства производится с применением технических средств видеозаписи, а в случае невозможности применения таких средств осмотр производится в присутствии двух свидетелей", - рассказывал тогда Мельничук.

Материалы видеозаписи обязательно подключаются к протоколу об административном правонарушении.

Штрафы за вождение в нетрезвом виде

В Украине на трезвых водителей могут составлять протокол за управление в состоянии алкогольного опьянения. Как выяснилось, некоторые напитки могут увеличивать уровень алкоголя в крови.

Так, установлен предельно допустимый уровень алкоголя в крови 0,2 промилле. Большее содержание может быть вызвано употреблением определенных продуктов, таких как кефир, йогурт, кумыс или квас. Подробнее - в материале.

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