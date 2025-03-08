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Проверка газовых счетчиков: как часто нужно делать и кто оплачивает

Фото: Газовый счетчик (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине газовые счетчики нуждаются в периодической проверке для обеспечения их исправности и точности показаний. От этого зависят начисления в платежках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал NaftogazUA.

Поверка счетчиков проводится в зависимости от их класса точности. Для счетчиков класса точности 1 она осуществляется каждые два года, а для класса точности 1,5 - раз в восемь лет.

Кроме того, потребители могут обратиться с запросом на внеочередную поверку счетчика в следующих случаях:

  • есть сомнения в правильности показаний,
  • повреждения оттиска поверочного клейма,
  • если счетчик не использовался длительное время.

Все работы по поверке, демонтажу, транспортировке и монтажу счетчика выполняются за счет Оператора газораспределительной сети (ОГРМ) в соответствии с регионом проживания потребителя.

Ранее РБК-Украина писало, почему в платежках за газ могут появляться суммы даже при отсутствии потребления. Это связано с тем, что часть тарифа состоит из платы за распределение газа, которая начисляется независимо от фактического использования топлива. Также потребителям советуют внимательно проверять показания счетчика и сверять их с данными поставщика, чтобы избежать недоразумений.

Также мы писали, что в Украине существенно сократились запасы газа. В подземных хранилищах осталось около 8,7 млрд кубометров газа, что почти на 40% меньше, чем в начале зимы. Несмотря на это, правительство уверяет, что запасов хватит для стабильного прохождения остатка отопительного периода, а также отмечает готовность к будущей закачке газа в хранилища.

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