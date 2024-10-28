Украина на зимнем времени. Почему переводят часы и работает ли тезис об экономии энергии

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Когда Украина перешла на "зимнее время" и что это значит

Сезонный перевод часов в Украине регламентируется постановлением Кабинета министров №509 от 13 мая 1996 года о порядке исчисления времени. Согласно нему, вчера в 04:00 стрелки перевели на час назад.

Таким образом, страна перешла на так называемое "зимнее время". Хотя этот термин часто упоминается в средствах массовой информации, он не совсем верный. Термин "зимнее время" - отдельное понятие. Оно означает перевод на час назад относительно стандартного времени с обязательным возвращением весной.

Поэтому накануне Украина перешла на стандартное время. Которое, как правило, географически более оправдано для соответствующей местности, чем летнее время.

На практике это означает, что если еще на прошлой неделе световой день длился примерно с 07:30 до 17:45, то уже на этой - с 06:45 до 16:40.

Как появился перевод часов и при чем здесь энергетика

Считается, что идея перевода часов принадлежит американскому политику и ученому Бенджамину Франклину, который в 1784 году, будучи послом во Франции, предложил переводить стрелки, чтобы экономить свечи.

В начале XX века идею продвигал британский архитектор Уильям Уиллетт в брошюре "Тщетный расход дневного света". Он предлагал переводить часы весной и летом на 80 минут вперед, а осенью назад. Несмотря на лобби в правительстве, тогда воплотить ее не удалось. Однако король Эдвард VII без решения парламента ввел летнее время в своих имениях. Таким образом, именно в Великобритании впервые перевели стрелки часов в 1908 году.

Настоящими пионерами летнего времени стали Германия и Австро-Венгрия (на то время владела Закарпатьем, Галичиной, Буковиной и Волынью). В ходе Первой мировой войны в апреле 1916 года стрелки перевели на час вперед, а 1 октября - на час назад. Вскоре их примеру последовала Великобритания. А весной 1918 года Конгресс США решил применять летнее время на период войны с целью экономия топлива для генерации электроэнергии.

Украинская Народная Республика (УНР) в феврале 1918 года перевела часы на 68 минут, согласовав время со среднеевропейским. А в 1919 года летнее время действовало с 13 апреля по 14 сентября.

Регулярно стрелки начали переводить в США с 1966 года. Европа вернулась к этому в 1980-х из-за необходимости экономить ресурсы на фоне мирового нефтяного кризиса.

Регулярный перевод часов на украинской территории ввели с 1981 года (в составе СССР). Причина все та же - экономия электроэнергии. Сначала стрелки переводили 1 апреля и 1 октября - не так, как это было принято в странах Европы. С осени 1984 года была принята европейская практика - последнее воскресенье марта и последнее воскресенье сентября.

В независимой Украине сезонный перевод часов то вводили, то отменяли. Но в конце концов в 1996 году остановились на схеме летнего и "зимнего" времени. Переход на летнее и возврат к стандартному происходит в последнее воскресенье марта и в последнее воскресенье октября.

На сегодня летнее время применяют в 71 стране, в том числе почти по всей Европе. Но множество стран - особенно в Азии и Африке - отказались от этой практики. За последние 10 лет часы перестали переводить в Азербайджане, Иране, Иордании, Намибии, России, Сирии, Турции и Уругвае.

Актуален ли аргумент об экономии энергии в наши дни

Действительно ли перевод часов снижает потребление электроэнергии? На этот вопрос до сих пор нет однозначного ответа. А некоторые исследования показывает, что сезонный переход на летнее время и обратно оказывает незначительное или даже отрицательное влияние.

"Принято принимать на веру, что идея летнего времени экономит энергию. Но за последние 10-15 лет появились исследования, которые ставят этот аргумент под сомнение", - говорит профессор экономики Йельского университета Мэтью Котчен.

Например, в 2008 году Министерство энергетики США опубликовало отчет с оценкой, что увеличение летнего времени на месяц с 2005-го привело к сокращению потребления электроэнергии на 0,5%.

Другие исследования с трудом смогли определить даже незначительное влияние. В 2008 году появился отчет, в котором рассматривались штаты Австралии, которые ввели летнее время на два месяца раньше обычного, чтобы подготовиться к Олимпиаде-2000. Он показал, что население стало меньше использовать электроэнергию по вечерам. Однако спрос на освещение в темное время суток свел этот эффект на нет.

Профессор Котчен также является автором исследования в Индиане с 2004 по 2006 год. Он пришел к выводу, что с переводом часов потребление выросло на 1%. А снижение спроса на освещение компенсировалось повышением работы кондиционеров и обогревателей. "Если экстраполировать эти результаты на всю страну, это будет означать, что с точки зрения энергетики летнее время не благоприятствует окружающей среде", - отметил ученый.

Метаанализ 44 исследований в разных странах, проведенный в 2018 году, выявил снижение потребления на 0,34%. Однако данные сильно различаются в зависимости от методологии.

Показательны результаты в странах, где от сезонного перевода часов отказались. Турция перешла на постоянное летнее время в 2016 году. Как показало исследование, которое охватывало период 2012-2020, никакой более или менее значимой экономии электроэнергии нет. Данные по Аргентине показали, что летнее время увеличило общее потребление на 0,4-0,6%, но снизило пиковый спрос. Данные по Иордании - небольшое снижение в освещении, но рост почти на 1% для бытового потребления.

Поэтому сделать конкретные выводы сложно, отчасти из-за того, что вопрос экономии во многом зависит от географии и населения конкретной страны. Но даже исследования с данными в пользу этого аргумента показывают лишь незначительные результаты.

В то же время по мнению профессора Университета Квинс в Белфасте Айофе Фоли, отказ от перевода часов в конце октября помог бы сэкономить среднестатистической британськой семье более 400 фунтов (более 500 долларов) в год на счетах за свет.

Она подчеркивает, что зимой вечерний спрос достигает пика между 17:00 и 19:00. И если бы страна оставалась на летнем времени, по крайней мере в части этого промежутка оставался бы дневной свет, что сократило бы потребление. Однако в британском правительстве не согласны и считают, что текущий порядок с переходом на летнее время и обратно "позволяет оптимально использовать доступный дневной свет по всей стране".

Отметим, украинские эксперты не видят серьезного влияния перевода часов на состояние энергетики. И называют это устаревшей практикой, которая не имеет экономического обоснования в современном мире. Ранее аналитик энергетических рынков Максим Белявский в комментарии РБК-Украина оценивал экономию на уровне статистической погрешности.

Отменит ли Украина сезонный перевод часов

Уже несколько лет в Украине пытаются отменить перевод стрелок. Например, в 2011 году постановлением Верховной Рады решили отказаться от возвращения на стандартное время, зафиксировав летнее. Это вызвало недовольство западных регионов, поскольку означало бы слишком раннее пробуждение. В итоге парламент признал свое постановление утратившим силу.

Затем появилось предложение зафиксировать стандартное время (часовой пояс +2). Решение так и не было принято.

Отказ от летнего времени в течение многих лет обсуждается и в Европейском Союзе. В 2018 году Европейская комиссия предложила отменить перевод часов, а Европейский парламент поддержал резолюцию в марте 2019-го. Это произошло после того, как публичные консультации показали, что 4,6 млн граждан стран ЕС выступают за отмену.

Изменения должны были вступить в силу к 2021 году, но застряли в Совете ЕС, который представляет 27 государств-членов. Страны-участницы разделились во мнениях относительно практической реализации. И по факту данный вопрос отошел на второй план.

Верховная Рада Украины приняла законопроект об исчислении времени в первом чтении еще в марте 2021 года, но тогда он не прошел второе чтение. Окончательно он прошел парламент только в июле 2024-го.

Согласно нему, сезонный перевод часов не должен осуществляться на территории Украины. И переход на "зимнее время" в октябре должен был стать последним. Но до сих президент Владимир Зеленский закон не подписал, и, по данным СМИ, не будет этого делать.

При подготовке текста использовались: информация из открытых источников, публикации Euronews, Bloomberg, The Guardian.