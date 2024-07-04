Без преимущества Украины в воздухе войну выиграет Россия, - американский генерал

Украине нужна эффективная авиация для победы, а также обучение ведению боя, которое позволило бы решительно ее использовать.

Об этом заявил генерал-лейтенант Воздушных сил США в отставке Дэвид Дептула, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Голос Америки ".

В ходе встречи американских генералов был представлен профессиональный отчет о возможных путях усиления украинских позиций в противостоянии российской войне.

Отчет констатирует: "абсолютна необходимость преимущества в воздухе для достижения решающей победы в войне". Кроме того, авторы отчета считают: Россия получила преимущество благодаря ограничениям использования Украиной оружия, предоставленного США.

Сам генерал Дептула недавно посетил Украину, где консультировал военное руководство по стратегии, особенно через призму авиации.

"Ключевым уроком на сегодняшний день является абсолютная необходимость преимущества в воздухе для достижения решающего военного превосходства", - говорит генерал Дептула об итогах отчета, соавтором которого он является.

Это дало бы украинским силам защиту от атак врага, а также свободу атаковать самим.

"Подход, в большинстве своем сосредоточенный на земле, привел к жестокой борьбе на истощение - такой, при которой численно преимущество получает Россия", - говорят в Институте аэрокосмических исследований имени Митчелла, собравшего известных американских генералов на разговор 2 июля.

Преимущество в воздухе

Военно-воздушные силы, убеждены участники встречи, могли бы обеспечить Украине преимущество, необходимое для победы над россиянами, прорыва их линии фронта и изменения хода войны.

"Пора начать сосредотачиваться на том, как выглядит победа, а не просто избегать ежедневных поражений", - призвали организаторы встречи.

Они также подчеркнули, что украинские воздушные силы годами живут в условиях недостаточных ресурсов и возможностей, из-за чего сталкиваются с трудностями установления желаемого преимущества в воздухе.

Без такого преимущества, констатируют американские военные эксперты, войну, основанную на истощении, выигрывает сторона, имеющая более многочисленный боевой личный состав и больше материальных средств - Россия.

Авторы отчета предложили пути, по которым Украина могла бы провести интегрированную воздушно-наземную кампанию, чтобы обеспечить преимущество в воздухе, усилить свою армию на поле боя и вернуть захваченные Россией территории.