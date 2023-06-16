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Преимущество – в качестве, точности и мотивации. Сырский посетил линию фронта у Бахмута

Фото: командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский (armyinform com ua)
Автор: Наталья Кава

На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают идти вперед и освобождать украинскую землю от российских захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Сухопутными войсками Александра Сырского.

Он навестил украинских воинов на передовой и определил главные задачи и дальнейшие действия с командирами бригад и тактических группировок.

"Враг продолжает опрокидывать свои воинские части под Бахмут, сосредотачивает большие силы на этом направлении. Но у нас есть четкая задача – деоккупация наших территорий", - заявил Сырский.

Он отметил, что преимущество украинских военных в качестве, точности и мотивации действия.

Кроме этого командующий поблагодарил военных за качественную работу и продвижение вперед.

Ситуация на фронте

Вооруженные Силы продолжают движение по всем направлениям, задействованным в наступлении. В настоящее время ВСУ отодвинули врага на расстояние около километра.

Как рассказал представитель Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге 15 июня, ВСУ двигаются на Бахмутском направлении на флангах, а россияне стоят в обороне, поскольку "на большее "вторая армия мира" не способна".

Кроме того, ВСУ уволили 7 населенных пунктов. Детальнее об этом и ситуации на поле боя по итогам прошлой недели - читайте в материале РБК-Украина.

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