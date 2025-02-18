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Превратили в спорткар: в Европе показали новый Duster с серьезным тюнингом

Фото: в Европе показали новый Duster с серьезным тюнингом (carpoint-nrw.de)
Автор: Константин Широкун

Немецкие инженеры превратили Dacia Duster в настоящий спортивный автомобиль. Пакет доработок кроссовера представила фирма Carpoint, которая занимается продажей моделей марки в Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Carpoint.

В новый набор доработок входят пороги и накладки на колесные арки, которые добавляют к ширине 20 миллиметров, заниженная подвеска KW, установленные через проставки колеса диаметром 20 дюймов, а также новая выхлопная система из нержавеющей стали. Довершают образ воздухозаборник на капоте и удлиненный задний спойлер.

Также в планах Carpoint выпустить аналогичный пакет, но с приставкой Offroad. Как видно на изображении, такой Duster получит увеличенный дорожный просвет, экспедиционный багажник с дополнительной светотехникой, усиленные пороги и защиту бампера.

Известно, что за основу взяли Dacia Duster в модификации Extreme TCe 130 4×4. У него трехцилиндровый турбомотор на 1,2 литра мощностью 130 лошадиных сил и 240 Нм крутящего момента, и шестиступенчатая "механика".

 

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Автомобильный рынок