Пересечение украинско-молдавской границы станет проще и быстрее, - Шмыгаль

"Сегодняшние договоренности не только активизируют торгово-экономическое сотрудничество между Украиной и Молдовой, но и повысят эффективность и действенность пропускных способностей границы с применением лучших европейских практик. Последнее особенно важно в контексте нашего совместного движения в Европейский Союз", - заявил Шмыгаль.

По его словам, сегодня был подписан ряд протоколов, которые упростят и снизят время пересечения украинско-молдавской границы для граждан и грузов.

Кроме этого, премьер-министры Украины и Молдовы также обсудили сотрудничество в направлении европейской интеграции, в частности выполнение условий в рамках предвступительных переговоров с ЕС.

Соглашение с Молдовой

Соглашение о строительстве моста через Днестр в районе населенных пунктов Ямполь (Украина) – Косеуц (Молдова) было подписано в июне. Общая протяженность моста составляет более 1400 метров. Искусственная постройка будет иметь 2 полосы движения с тротуарами с обеих сторон.

По данным Министерства инфраструктуры, Ямпольский мост станет альтернативой паромной переправе на пограничном переходе "Ямполь - Косеуц", которая не работает несколько лет и уже давно не отвечала требованиям времени и реальным потребностям жителей.

Также мост позволит разгрузить международный пункт пропуска "Могилев-Подольский – Отач", через который проходит практически весь транспортный поток между Украиной и Молдовой.

Мост станет ключевым звеном транспортного коридора между Киевом и Кишиневом. Кроме этого, благодаря мосту украинские экспортеры получат кратчайший путь из центра Украины в страны Центральной и Юго-Восточной Европы в обход оккупированного россиянами Приднестровья.

Напомним, в апреле этого года Украина и Молдова подписали соглашение о деятельности железнодорожного транспорта. Им предусмотрено упрощение контрольных процедур железнодорожного транзита грузов с пунктом отправки и пунктом назначения Украина или Молдова.

Напомним, 13 октября Кабинет министров Украины решил открыть международный пункт пропуска Кучурган в Одесской области, закрытый с начала войны.

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