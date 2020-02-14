Перестрілка в Княжичах: суд скасував застави і повернув справу Офісу генпрокурора

Броварський міськрайонний суд повернув Офісу генпрокурора справу про перестрілку в Княжичах, а також скасував підозрюваним запобіжні заходи у вигляді застави. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення суду від 10 лютого.

Згідно з рішенням, суд відмовився розглядати справи, в яких обвинуваченими є четверо колишніх співробітників поліції (брали участь у спецоперації у Княжичах), а також чинний начальник Бахмутського міського відділу поліції (Донецька область) Леонід Курята.

На думку суду, в обвинувальному акті не конкретизовані порушення, які, можливо, допустили підсудні, також допущено ряд неточностей.

Сторона потерпілих і прокуратура виступали проти повернення обвинувального акта і заявили, що підсудні затягують процес і відмовляються співпрацювати зі слідством.

Суд також скасував всім обвинуваченим запобіжні заходи у вигляді застав (57 тис. і 192 тис. гривень).

Нагадаємо, в грудні в журналістському розслідуванні проекту "Слідство.Інфо" повідомлялося, що керівництво поліції Києва могло фальсифікувати докази у справі про стрілянину в Княжичах.

Резонансна перестрілка сталася в грудні 2016 року, коли київський карний розшук за підтримки спецназу КОРД проводив спецоперацію в Княжичах. В ході неї на місце прибула поліція охорони Броварського відділення, яка відреагувала на сигналізацію в одному з сусідніх будинків і затримала двох учасників спецоперації. Після цього почалася перестрілка, в результаті якої загинули п'ятеро правоохоронців.