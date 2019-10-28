Стрілянина у Харкові: поліція розглядає кілька версій події

Фото: місце стрільби (hk.npu.gov.ua)

Досудове розслідування здійснюється за кількома статтями Кримінального кодексу

Правоохоронці розглядають кілька версій події в результаті перестрілки в Харкові, в якій один чоловік загинув та ще один був госпіталізований. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Харківської області.

Як повідомляється, слідчі здійснюють досудове розслідування за кількома статтями Кримінального кодексу України - "умисне вбивство", "замах на навмисне вбивство", "незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами".

"Головні версії, які зараз розглядає слідство, це замах на умисне вбивство на замовлення особами з оточення потерпілих, друзів, знайомих з мотивів особистої неприязні, помсти, корисливих мотивів, або пов'язані з комерційною або кримінальною діяльністю потерпілих", - йдеться в повідомленні.

Також в рамках відкритих кримінальних проваджень призначені 13 судових експертиз.

Нагадаємо, 25 жовтня в Харкові двоє чоловіків вийшли з супермаркету і йшли до парковки, де їх чекала озброєна людина. Почалася перестрілка, в якій один чоловік загинув, інший отримав поранення стегна, плеча і голови. Начальник поліції Харкова Валерій Сокуренко назвав подію "бандитськими розборками".

Відзначимо, що в цій перестрілці загинув свідок по справі вбивства депутата Державної думи РФ Дениса Вороненкова Володимир Борох. У поліції не виключають зв'язок між цими вбивствами.

Також РБК-Україна писало, що поліція вилучила великий арсенал зброї в одного з фігурантів перестрілки. Серед вилученого - 130 підствольних гранатометів, 5 тротилових шашок, 7 ручних протитанкових гранатометів та іншу зброю.