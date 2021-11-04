Перейшла в Кабмін: Зеленський звільнив Свириденка з Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський звільнив Юлію Свириденко з посади заступника керівника Офісу президента. Оскільки вона сьогодні була призначена віце-прем'єр-міністром - міністром економіки України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ глави держави.
"Звільнити Свириденко Юлію Анатоліївну з посади заступника керівника Офісу президента України", - йдеться в указі.
Нагадаємо, сьогодні Верховна рада підтримала призначення Свириденко на посаду віце-прем'єр-міністра - міністра економіки України. За таке рішення проголосували 256 нардепів.