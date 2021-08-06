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У Перещепиному Дніпропетровської області опорну школу оснастять новим стадіоном

Автор: Наталія Гурковська

Опорна школа на 800 учнів у місті Перещепине Дніпропетровської області отримає новий стадіон із сучасним футбольним полем. Роботи на об'єкті вже стартували в рамках програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка в Facebook.

"Прагнемо залучити до занять якнайбільше мешканців регіону. Бо йдеться найперше про здоровий спосіб життя. Для цього реконструюємо стадіони. Оновлюємо і спортивний простір біля Перещепинської опорної школи", - зазначив Резніченко.

Раніше на стадіоні проходили шкільні та районні змагання, однак за роки без ремонту він прийшов в занепад. Через залишки асфальту, ями і бур'яни займатися там спортом стало неможливо.

"Коли буде новий стадіон, все зміниться. Зможемо навіть конкурувати на обласних та всеукраїнських змаганнях", - розповів тренер шкільної секції з футболу Олег Курилець.

За інформацією ОДА, крім футбольного поля зі штучним покриттям, підрядники також створять майданчики для баскетболу і волейболу, прокладуть бігові доріжки на 4 смуги, встановлять тренажери.

В даний момент підрядники вирівнюють ділянку під футбольне поле і спортивні майданчики. Паралельно встановлюються бордюри і прокладаються кабелі освітлення.

Нагадаємо, Валентин Резніченко раніше повідомив, що днями у місті Покров Дніпропетровської області почав працювати новозбудований дитячий садочок у формі підкови, який звели "з нуля" за програмою "Велике будівництво".

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Велике будівництво