У Перещепиному Дніпропетровської області опорну школу оснастять новим стадіоном

"Прагнемо залучити до занять якнайбільше мешканців регіону. Бо йдеться найперше про здоровий спосіб життя. Для цього реконструюємо стадіони. Оновлюємо і спортивний простір біля Перещепинської опорної школи", - зазначив Резніченко.

Раніше на стадіоні проходили шкільні та районні змагання, однак за роки без ремонту він прийшов в занепад. Через залишки асфальту, ями і бур'яни займатися там спортом стало неможливо.

"Коли буде новий стадіон, все зміниться. Зможемо навіть конкурувати на обласних та всеукраїнських змаганнях", - розповів тренер шкільної секції з футболу Олег Курилець.

За інформацією ОДА, крім футбольного поля зі штучним покриттям, підрядники також створять майданчики для баскетболу і волейболу, прокладуть бігові доріжки на 4 смуги, встановлять тренажери.

В даний момент підрядники вирівнюють ділянку під футбольне поле і спортивні майданчики. Паралельно встановлюються бордюри і прокладаються кабелі освітлення.