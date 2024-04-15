Переселенцам в Украине стали доступны новые услуги в "Дії": что изменилось
Временно перемещенным лицам в Украине упростили получение соответствующей справки с помощью сервиса "Дія". Теперь заявку можно будет подавать одному члену за всю семью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
По словам министра, была возвращена услуга для людей, которые из-за войны вынуждены были покинуть дома.
"Доработали ее вместе с Минсоцполитики. Теперь регистрируйте справку и оформляйте выплаты для себя, жены или мужа и детей в приложении "Дія". Раньше каждый подавал заявление за себя", - написал Федоров.
Что еще изменилось
Также министр уточнил, что можно будет получать справку и выплаты на детей, которые родились уже после переезда.
Данные о них автоматически подтянутся из свидетельства о рождении, ничего дополнительно вводить не надо.
"Выплаты поступят на карту того, кто подавал одно заявление для всех. Справка о ВПЛ будет в "Дії", а деньги - на карте "єПідтримка". Сервис доступен только для граждан, которые еще не имеют справки ВПЛ", - написал Федоров.
Полезная информация для переселенцев
Кабинет министров расширил перечень внутренне перемещенных лиц, которые будут иметь право на получение компенсации на жительство еще в течение шести месяцев.
Также в Украине действует закон, способствующий тому, чтобы переселенцы могли получить льготные кредиты на приобретение земельных участков, покупку и строительство жилья.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.