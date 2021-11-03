Переселенці зможуть подавати заяви на щомісячну допомогу через "Дію"

Згідно з документом, внутрішньо переміщені особи зможуть подавати заяви про призначення грошової допомоги на наступний шестимісячний строк у разі відсутності змін, в електронній формі за допомогою програмних засобів порталу "Дія" за декларативним принципом.

Також постановою передбачена перевірка в режимі реального часу наявності особи, яка подає заяву в електронній формі, програмними засобами порталу "Дія", та членів її сім’ї, в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб шляхом електронної інформаційної взаємодії з використанням інформаційних систем Мінсоцполітики із зазначеною базою даних.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, зараз заяви з необхідними документами для призначення грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам приймаються уповноваженими органами районних держадміністрацій лише у разі їх надсилання поштою або в електронній формі.