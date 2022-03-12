Переселенці вже отримують пенсії через "Укрпошту": як це зробити

Відповідно до цього порядку людина, яка отримувала пенсію через Укрпошту та змінила місце проживання, може отримати виплати шляхом переказу коштів без відкриття рахунка в Ощадбанку або здійснити переведення пенсії на інше поштове відділення Укрпошти.

Для цього необхідно звернутись до Пенсійного фонду (особисто, за телефоном або через особистий кабінет) або Укрпошти (за телефоном "гарячої лінії") та повідомити про зміну місця проживання та бажання скористатись особливим порядком виплати пенсії.

Також тим громадянам, які отримували пільги, субсидії або грошові соціальні допомоги через Укрпошту, Ощадбанк здійснить грошовий переказ через міжнародну платіжну систему MY TRANSFER.

Для того, щоб отримати грошовий переказ, достатньо звернутися з паспортом та довідкою з номером РНОКПП (індивідуальним податковим номером) до будь-якого відділення Ощадбанку на території України протягом 60 днів з моменту зарахування переказу.

У Мінсоцполітики звертають увагу, що люди, які отримують пенсії, субсидії, пільги, грошові допомоги на банківських рахунок (картку), продовжать отримувати виплати на цей самий рахунок. Їм додатково нічого робити не потрібно.

Через Укрпошту оформили зміну місця отримання пенсій та грошових допомог 7 700 людей.

Через Пенсійний фонд України оформили зміну місця отримання пенсій 2 038 пенсіонерів. З них: