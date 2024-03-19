Переселенцы смогут получить до 18 тысяч гривен субсидии на аренду жилья

Размер субсидии будет зависеть от стоимости аренды жилья в регионах, куда люди переместились. В Закарпатской области это может быть до 18,3 тысячи гривен.

Для расчета планируется установить социальный норматив площади арендованного жилого помещения на каждого человека 13,65 кв. м, но не менее 35,22 кв. м на семью, средний показатель стоимости оплаты 1 кв. м аренды жилого помещения в размере 193,6 грн, рассчитанного как доля среднего размера стоимости аренды однокомнатной квартиры (по данным Госстата за январь 2024 года - 6 817,78 грн) до средней площади однокомнатной квартиры (с учетом норм Жилищного кодекса Украины - 35,22 кв.м).

Проект акта предусматривает, что субсидия на аренду жилого помещения будет назначаться, если расходы семьи будут превышать обязательный платеж, базовая процентная ставка которого составит 30% ее совокупных доходов.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, базовая процентная ставка платы за найм жилья (обязательный платеж, самостоятельно осуществляемый за аренду семьей) на уровне 30% доходов семей является международной практикой подобных программ социальной защиты населения. В то же время этот показатель может уменьшаться в зависимости от фактического уровня доходов, что предусмотрено формулой расчета субсидии на аренду.

К рассчитанному показателю социальной стоимости оплаты одного месяца аренды жилья будут применяться корректирующие региональные коэффициенты (в зависимости от того, находится ли жилое помещение в областном центре или городе / в городах, селах области (кроме областного центра и городов)), которые указываются в приложении к проекту акта. Корригирующие коэффициенты применяются из-за разницы стоимости аренды жилого помещения на одинаковые объекты недвижимости в различных территориальных общинах.

Корректирующие коэффициенты рассчитаны при поддержке проекта Совета Европы аналитическим центром CEDOS, исходя из данных Госстата и с учетом фактического предложения аренды жилья на сайтах.

Пример 1:

Семья, состоящая из двух взрослых лиц (с доходом в виде минимальной заработной платы (8 000,0 грн), и одного несовершеннолетнего ребенка, имеет совокупный месячный доход: 16 000 грн (8 000 грн х 2), на одного человека - 5 333,3 грн (16 000 грн/3).

Размер обязательного процента платежа, который семья с таким составом и таким доходом может осуществлять самостоятельно, будет составлять 27,4 % ее доходов, или 4 384,0 грн (5 333,3 / (2 х 2 920 грн) х 30), где:

30 – базовая норма платы за аренду жилого помещения; 2×2 920 грн - базовый коэффициент дохода для назначения субсидии - два размера общего показателя прожиточных минимумов на одного человека в расчете на месяц; размер обязательного платежа – 4 384,0 грн (16 000 грн х 27,4 %).

Предельная (максимальная) стоимость субсидии на аренду на один месяц для семьи из трех человек составит:

в г. Киеве: 193,6 грн х 40,95 кв. (13,65 кв. м х 3 человека) х 1,22 = 9672,1 гривен; в городе районного подчинения Киевской области: 193,6 грн х 40,95 кв. м (13,65 кв. м х 3 человека) х 0,79 = 6 263,1 грн.

Таким образом, с учетом доходов этой семьи размер государственной поддержки в виде субсидии на аренду жилого помещения для семьи, которая арендует жилье в г. Киеве, составит 5 288,1 грн (9 672,1 грн - 4 384,0 грн), а для семьи, арендующей жилье в городе районного подчинения Киевской области – 1 879,1 грн (6 263,1 грн – 4 384,0 грн). То есть, эти средства арендаторы получат в наличной форме (на свой банковский счет) для оплаты части аренды квартиры.

Пример 3:

Семья, только что переместившаяся с временно оккупированной территории, не трудоустроена и без доходов, будет иметь право на получение субсидии на аренду жилья (при условии, что трудоспособные лица из состава домохозяйства, не занятые уходом за детьми или лицами с инвалидностью, способствуют своему трудоустройству или состоят на учете в Государственной службе занятости).

В среднемесячный совокупный доход такой семьи будет учитываться размер назначенного пособия по безработице за полный месяц, предшествующий месяцу обращения за назначением субсидии на аренду, и фактический доход лица, ухаживающего за ребенком.

Так, семья, состоящая из двух трудоспособных лиц (с доходом в размере максимальной (7 100,0 грн) пособия по безработице и фактического дохода в нулевом размере) и несовершеннолетнего ребенка, арендуя жилое помещение в городе областного подчинения Закарпатской области, учитывая то, что в указанном регионе средняя стоимость аренды жилья более чем вдвое превышает установленный размер средней стоимости аренды жилья по стране, получит субсидию на аренду жилого помещения в размере 18 341,0 грн (стоимость социальной аренды жилья - 19 027,0 грн, процент платежа - 12,2% или 866,2 грн).

Аренда жилья

Напомним, средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры в декабре 2023 составила 6 605 гривен. За год стоимость выросла на 15,9%, что в три раза выше официальной инфляции (5,1%).

На первом месте по стоимости аренды находится Закарпатская область, где аренда выросла на 46,2% до 12731 гривны.