Переселенцы и освобожденные из плена украинцы могут учиться бесплатно: как это сделать

Переселенцы и освобожденные из плена украинцы могут бесплатно получить второе образование. Речь идет о рабочих профессиях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на офис омбудсмена по правам человека.
Внутренне перемещенные лица трудоспособного возраста и освобожденные из российского плена украинцы могут получить ваучеры на обучение по рабочей профессии. Этот документ поможет получить второе образование с частичной оплатой или полностью бесплатно.
Для получения ваучера переселенцы и освобожденные из плена лица должны обратиться в центр занятости, если они:
Сейчас для бесплатного образования доступно более 70 рабочих профессий. С полным перечнем можно ознакомиться по ссылке.
Напомним, ранее мы объясняли, как переселенцам получить бесплатное лечение и лекарства.
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