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Переселенцы и освобожденные из плена украинцы могут учиться бесплатно: как это сделать

Фото: украинцам объяснили, как получить бесплатно второе образование (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Переселенцы и освобожденные из плена украинцы могут бесплатно получить второе образование. Речь идет о рабочих профессиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на офис омбудсмена по правам человека.

Внутренне перемещенные лица трудоспособного возраста и освобожденные из российского плена украинцы могут получить ваучеры на обучение по рабочей профессии. Этот документ поможет получить второе образование с частичной оплатой или полностью бесплатно.

Для получения ваучера переселенцы и освобожденные из плена лица должны обратиться в центр занятости, если они:

  • не зарегистрированы как безработные;
  • не получали ваучер раньше;
  • не проходили в течение последних трех лет переподготовку на средства Фонда государственного социального страхования на случай безработицы;
  • имеют профессиональное (профессионально-техническое), профессиональное высшее или высшее образование.

Сейчас для бесплатного образования доступно более 70 рабочих профессий. С полным перечнем можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, ранее мы объясняли, как переселенцам получить бесплатное лечение и лекарства.

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