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Переселенцы и семьи с детьми могут получить деньги на создание бизнеса: подробности

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Украина, Воскресенье 20 августа 2023 23:12
Переселенцы и семьи с детьми могут получить деньги на создание бизнеса: подробности Фото: Деньги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Переселенцы и семьи с детьми могут получить до 150 тысяч гривен на создание или восстановление бизнеса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Благотворительная организация "СОС Детские Городки" объявила грантовую программу на создание или восстановление бизнеса", - говорится в сообщении.

Кто и где может получить помощь

До 150 тысяч гривен могут получить родители семей с детьми из числа ВПЛ, проживающих или зарегистрированных в одной из областей: Полтавской, Киевской, Ивано-Франковской, Черновицкой или Львовской.

"А также имеют действующий статус ФЛП, который вынужденно приостановил деятельность. Или если ВПЛ готовы открыть его в течение ближайшего месяца", - отметили в Минреинтеграции.

Организаторы планируют поддержать не менее сотни предпринимательских проектов. Суммарный бюджет конкурса - 10 млн гривен.

Как отправиться на получение помощи для открытия бизнеса

В рамках программы участники получат трехдневное офлайн-обучение от профильных специалистов, а также консультации экспертов и менторское сопровождение в разработке и реализации бизнес-плана.

Подать заявку на участие в программе можно по этой ссылке.

Полезная информация для переселенцев

В Украине изменены периоды выплат государственного пособия внутренне перемещенным лицам. Теперь будет два выплатных периода для переселенцев.

Ранее сообщалось, что переселенцы в Украине имеют право на выплаты для проживания на месте, куда они вынужденно переехали.

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