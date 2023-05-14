Переселенцы могут получить е-рецепт на рецептурное лекарство на новом месте: подробности

Украинцы, временно выехавшие в безопасные регионы страны и потерявшие связь со своим семейным врачом, могут получить электронный рецепт на лекарства. Для этого им не нужно входить или иметь активную декларацию с семейным врачом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
"Оформить е-рецепт можно у любого врача в заведении, которое доступно для них по месту нахождения. Достаточно быть зарегистрированным в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ). Регистрацию может осуществить любой врач", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для этого во время визита необходимо иметь следующие документы:
"Врач после регистрации пациента в ЕСОЗ может сформировать ему электронный рецепт на лекарства или электронное направление", - добавили в Минздраве.
В то же время в Минздраве напомнили, что есть врачи-специалисты, на прием к которым не понадобится направление от семейного врача (например, гинеколог, стоматолог, психиатр, нарколог, фтизиатр или врач, у которого под наблюдением находится пациент с хроническими заболеваниями). Без направления также можно обратиться к любому врачу сотрудничающего с НСЗУ учреждения в случае неотложных состояний.
Напомним, что в течение полномасштабной войны нуждающиеся украинцы продолжают получать социальную помощь. Однако сегодня требования к получению помощи изменились.
Многие украинские семьи выехали за границу, оставив в Украине свои дома. Для того чтобы в доме остались все коммуникации, следует своевременно и регулярно передавать показатели счетчика.
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