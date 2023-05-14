Переселенцы могут получить е-рецепт на рецептурное лекарство на новом месте: подробности

"Оформить е-рецепт можно у любого врача в заведении, которое доступно для них по месту нахождения. Достаточно быть зарегистрированным в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ). Регистрацию может осуществить любой врач", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для этого во время визита необходимо иметь следующие документы:

документ, удостоверяющий личность (это может быть внутренний паспорт, удостоверение и т.д.);

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН), если таковой был присвоен, или документ об отказе от его присвоения;

для регистрации ребенка – свидетельство о рождении и документы, удостоверяющие личность законного представителя (отца или матери).

"Врач после регистрации пациента в ЕСОЗ может сформировать ему электронный рецепт на лекарства или электронное направление", - добавили в Минздраве.

В то же время в Минздраве напомнили, что есть врачи-специалисты, на прием к которым не понадобится направление от семейного врача (например, гинеколог, стоматолог, психиатр, нарколог, фтизиатр или врач, у которого под наблюдением находится пациент с хроническими заболеваниями). Без направления также можно обратиться к любому врачу сотрудничающего с НСЗУ учреждения в случае неотложных состояний.