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Переселенцы могут получить е-рецепт на рецептурное лекарство на новом месте: подробности

Фото: Врач (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинцы, временно выехавшие в безопасные регионы страны и потерявшие связь со своим семейным врачом, могут получить электронный рецепт на лекарства. Для этого им не нужно входить или иметь активную декларацию с семейным врачом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Оформить е-рецепт можно у любого врача в заведении, которое доступно для них по месту нахождения. Достаточно быть зарегистрированным в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ). Регистрацию может осуществить любой врач", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для этого во время визита необходимо иметь следующие документы:

  • документ, удостоверяющий личность (это может быть внутренний паспорт, удостоверение и т.д.);
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН), если таковой был присвоен, или документ об отказе от его присвоения;
  • для регистрации ребенка – свидетельство о рождении и документы, удостоверяющие личность законного представителя (отца или матери).

"Врач после регистрации пациента в ЕСОЗ может сформировать ему электронный рецепт на лекарства или электронное направление", - добавили в Минздраве.

В то же время в Минздраве напомнили, что есть врачи-специалисты, на прием к которым не понадобится направление от семейного врача (например, гинеколог, стоматолог, психиатр, нарколог, фтизиатр или врач, у которого под наблюдением находится пациент с хроническими заболеваниями). Без направления также можно обратиться к любому врачу сотрудничающего с НСЗУ учреждения в случае неотложных состояний.

Напомним, что в течение полномасштабной войны нуждающиеся украинцы продолжают получать социальную помощь. Однако сегодня требования к получению помощи изменились.

Многие украинские семьи выехали за границу, оставив в Украине свои дома. Для того чтобы в доме остались все коммуникации, следует своевременно и регулярно передавать показатели счетчика.

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