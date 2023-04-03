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Пересчет пенсий: кто получит повышение с 1 апреля

Фото: работающим пенсионерам пересчитают пенсии с 1 апреля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

С 1 апреля 2023 года в Украине провели перерасчет выплат работающим пенсионерам. ПФУ производит такой перерасчет автоматически, без обращения пенсионеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ.

В этом году пенсии пересчитают людям, которые после назначения / последнего перерасчета продолжали работать и на 1 марта 2023 получили право на перерасчет, т.е.

  • или обрели 24 месяца страхового стажа,
  • или прошло два года после назначения пенсии или последнего перерасчета.

Перерасчет производится с учетом обретенного стажа. Если пенсионер получил не менее 24 месяцев страхового стажа, и это целесообразно, учитывается и заработок, сообщили в пресс-службе.

Сумма, на которую увеличивается пенсия, у каждого пенсионера индивидуальна, поскольку зависит от того, какой страховой стаж он имеет и какой заработок получал в период работы. При перерасчете специалисты Фонда анализируют целесообразность и выбирают оптимальный вариант перерасчета пенсии: либо с учетом только обретенного страхового стажа, либо страхового стажа и зарплаты, отметили в ПФУ.

Право на перерасчет определяет, в частности, и страховой стаж, полученны в январе - феврале 2023 года, но только в середине II квартала, после поступления данных, сообщили в фонде.

Напомним, в Украине с 1 марта проведена индексация пенсий и повышены размеры минимальных пенсий и пенсионных выплат отдельным категориям пенсионеров. Размеры увеличения пенсии могли быть не менее 100 и не более 1500 гривен.

По данным ПФУ, всего с 1 марта перерасчитано 10,5 млн пенсий, средний размер повышения - 579,10 гривен.

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