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"Перепрофилировался" в рэкетиры. В Виннице задержали депутат из ОПЗЖ

Винница, Вторник 07 ноября 2023 12:48
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"Перепрофилировался" в рэкетиры. В Виннице задержали депутат из ОПЗЖ Фото: депутат из ОПЗЖ занимался рэкетом в Виннице, его задержала СБУ (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

В Виннице действовала криминальная группировка, которая терроризировала жителей города и пыталась "подмять" под себя аграрный бизнес в регионе. Среди ее участников - депутат от ОПЗЖ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Среди задержанных - депутат Винницкого районного совета, избиравшийся от запрещенной партии ОПЗЖ, и двое его сообщников - работников Муниципального караула горсовета", - говорится в сообщении.

Все трое под руководством своего предводителя - местного криминального авторитета - занимались рэкетом среди предпринимателей.

Во время разбоя требовали с потерпевших деньги как регулярную "дань", а в случае отказа угрожали насилием и уничтожением частного и корпоративного имущества. В частности, сотрудники СБУ задокументировали факт "выбивания" 9 тыс. долларов несуществующего долга с руководителя агрокомпании.

"Рекетиры угрожали мужчине и его семье физической расправой, а также уничтожением сельхозтехники предприятия, если он не согласится заплатить "долг", - рассказали в СБУ.

При обыске в помещении задержанного депутата изъято огнестрельное оружие и боеприпасы. А у его подельников обнаружены наличные и черновые записи "должников". Злоумышленникам грозит до 12 лет с конфискацией имущества.

Как сообщалось, в Харьковской области ликвидировали банду, которая облагала "данью" местных бизнесменов. В состав этой банды входили сотрудники полиции и участники боевых действий.

Также СБУ задержала депутата ОПЗЖ, работавшего на российскую разведку в восточных регионах Украины. Предателем оказался депутат городского совета Северска.

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Служба безопасности Украины Винница
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