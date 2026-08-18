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Главная » Жизнь » Общество

Отдых от жары, но с грозами: какой будет погода в Украине 19 августа

17:32 18.08.2026 Вт
1 мин
Где в течение суток будет горячее всего?
aimg Валерий Ульяненко
Отдых от жары, но с грозами: какой будет погода в Украине 19 августа Фото: синоптики обещают прохладную погоду 19 августа (Getty Images)
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В среду, 19 августа, погоду в Украине будет определять атмосферный фронт, который принесет похолодание и кратковременные дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, которая будет сопровождаться колебанием давления и влажности.

Ночью кратковременные дожди с грозами пройдут в большинстве северных, центральных и южных областей, днем дождь сместится на восток и юго-восток Украины. На остальных территориях будет преобладать сухая погода без существенных осадков.

Ветер ожидается преимущественно западного направления, со скоростью 5-10 м/с.

С запада в Украину будет распространяться прохладный воздух, который подарит украинцам кратковременную передышку от жары.

Ожидается прохладная ночь - столбики термометров покажут +9…+14 градусов (в южных и юго-восточных регионах традиционно теплее - +13…+18 градусов). Днем воздух прогреется до комфортных +21...+26 градусов.

Горячее будет на крайнем востоке страны, где днем температура будет достигать +30 градусов.

Напомним, синоптики сообщали, что после нескольких прохладных дней в Украину возвращается жара. В частности, в начале следующей недели температура местами составит +33 градуса.

Однако уже с середины недели синоптики прогнозируют резкое похолодание и снижение температуры воздуха.

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