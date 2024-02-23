Переписал гражданскую жену квартиры и элитный автопарк. Чиновник Минобороны получил подозрение

По данным следствия, в течение 2022-2023 годов чиновник незаконно обогатился почти на 14 миллионов гривен. После чего на эти деньги он приобрел:

две квартиры в новостройках,

гараж:

паркоместо в Киеве.

Кроме того, за полученные "прибыли" чиновник купил три авто премиумкласса, в том числе марки LEXUS и BMW.

Чтобы скрыть приобретенные активы, чиновник переписал их на свою гражданскую жену. При этом чиновник оформил на себя доверенность по управлению этим имуществом.

Также в ходе расследования установлен факт сокрытия от декларирования свыше 3 млн. гривен, а еще 3,5 млн. грн. чиновник хранил у своей гражданской жены.

На основании материалов военной контрразведки СБУ должностному лицу Минобороны сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. В случае доказывания вины подозреваемому грозит до 10 лет тюрьмы.

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