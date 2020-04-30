Перепис населення є необхідним діагнозом суспільству, - соціолог

Директор Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук (НАН) Елла Лібанова вважає, що перепис населення є необхідним діагнозом суспільству. Про це вона розповіла в інтерв'ю РБК-Україна.

Як вона зазначила, 5,8 млрд гривень, що потребує проведення перепису, - це не на один рік: цього року мають бути здійснені підготовчі роботи, наступного - сам перепис, а 2022 року - оброблення результатів.

"Отже 5,8 мільярди гривень на три роки - це непідйомна сума? Скільки там за словами Максима Нефьодова Україна втрачає на схемах на митниці? Давайте наведемо там лад, і одразу з'являться гроші на перепис. Це якщо питання в грошах, а не в чомусь іншому", - заявила вона.

На питання про те, чи влада боїться проводити перепис, щоб її потім не звинуватили у тих поганих показниках, Лібанова відповіла: "так в цьому ж завжди можна звинуватити попередню владу!".

"Для того, щоб встановити діагноз суспільству, треба провести перепис. Система демографічних реєстрів, безумовно, дасть змогу здешевити майбутні переписи. Але ж її в Україні також немає". - додала вона.

Нагадаємо, в Кабміні заявляли, що через пандемію коронавірусу всеукраїнський перепис населення навряд чи пройде в 2021 році.

Зазначимо, згідно з даними оцінки чисельності наявного населення України, в країні проживає 37 млн 289 тисяч осіб.