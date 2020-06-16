Перенесення скасування спецобов'язку на ринку газу йде в розріз з МВФ, - експерт

Фото: офіс МВФ (УНІАН)

За словами експерта, ліберальна модель ринку газу була одним із пунктів меморандуму з МВФ

Перенесення скасування спеціальних зобов'язань на роздрібному ринку газу для населення йде в розріз з домовленостями з МВФ.

Про це заявив директор Інституту економіки і прогнозування НАН України Валерій Геєць.

"Ліберальна модель ринку газу була одним із пунктів меморандуму з Міжнародним валютним фондом, в рамках якого в п'ятницю Україна вже отримала перший транш. Якщо з 1 липня ринок не запрацює і ПСО не буде скасовано, то це буде йти в повний розріз з домовленостями з Міжнародним валютним фондом", - заявив Геєць.

За його словами продовження ПСО може бути вигідно облгазам, зацікавлених зберегти статус-кво.

"Це відкат назад від ліберальних підходів до ціноутворення до адміністративних. І звичайно це серйозно розхитує економіку. Наступного разу ми вже з МВФ не зможемо домовитися ні про який кредит. А він дуже потрібний", - переконаний експерт.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів своєю постановою продовжив дію спецобов'язку НАК "Нафтогаз України" для населення з 1 травня 2020-го до 1 липня цього року, а для ТКЕ - до 1 липня 2021 року.

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Автор: РБК-Україна