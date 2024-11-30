Перенаправление средств по увеличению налогов на популистские программы - безответственно, - Палатный

"Украинцы готовы принять "историческое повышение налогов" только ради ВСУ и безопасности государства, а не для популистских развлечений власти. Резкое повышение налогов и перенаправление средств на "популистские" программы - безответственные шаги власти в условиях войны. Украинцы не должны платить за популизм! Мы готовы поддерживать Вооруженные силы Украины, но требуем, чтобы каждая гривна, каждый налог направлялся четко на нужды армии и безопасности, а не на прихоти власти", - заявил Артур Палатный.

В заявлении также отмечается, что в условиях, когда экономика едва выживает, такой серьезный шаг как повышение налогов должен быть четко обоснован потребностями армии и безопасности, а не финансированием раздутых бюджетов чиновников и сомнительных "социальных" инициатив.

"Власти предлагают 1000 гривен выплат всем украинцам, национальный кэшбек и временные надбавки, но эти меры являются лишь пиар-ходами, которые не могут компенсировать системные проблемы в экономике и социальной сфере. Военный сбор подняли до 5% для всех, кроме военных, и в то же время власти героически заявляют, что с 1 января увеличивают помощь учителям на 1000 грн. Но на самом деле – профанация. Правительство сначала из заработных плат, повышая налоги, вытаскивает из одного кармана учителя и возвращает часть средств в другой. В результате: учителя не станут получать больше, а вот все остальные будут получать меньше", - говорится в заявлении.

"УДАР" Кличко выступает против популистских инициатив, которые не решают реальные проблемы украинцев, а лишь создают иллюзию перемен и поддержки.

"Настоящие изменения заключаются не в разовых повышениях, а в комплексных реформах. Украинцы заслуживают стабильности и достойных условий для жизни, а не кратковременных популистских обещаний, которые не приводят к системным изменениям. Если мы хотим построить сильное государство, нам нужно восстанавливать экономику, поддерживать бизнес, а не ставить его на грань уничтожения", - подчеркивают в УДАРе.

Также партия призывает украинцы потратить так называемую "тысячу Зеленского" на поддержку ВСУ.

Повышение налогов в Украине

Напомним, законопроект о повышении налогов был представлен в июле. Правительство аргументировало это необходимостью привлечь 500 млрд гривен для финансирования оборонных нужд, часть которых планировалось получить из-за увеличения налоговых поступлений.

Предложения, в том числе введение налога с обращения, вызвали недовольство среди бизнеса. После консультаций с предпринимателями президент Владимир Зеленский подчеркнул, что налоговые решения должны быть справедливыми.

Сначала предполагалось, что изменения принесут в бюджет 138,7 млрд. гривен в 2024 году. Однако в финальной редакции закона, по словам главы налогового комитета Рады Даниила Гетманцева, ожидается поступление всего 21 млрд гривен.

Вчера президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон о повышении налогов. Основным в законе является увеличение военного сбора по всем доходам украинцев с 1,5% до 5% в этом году и в следующем.

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