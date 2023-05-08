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Победный трехочковый звезды "Филадельфии" с передачи MVP сезона: момент дня в НБА

Фото: Джеймс Харден вырвал победу для "Севенти Сиксерс" (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Универсальный защитник "Филадельфии Севенти Сиксерс" Джеймс Харден возглавил хит-парад лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

"Борода" решил судьбу противостояния с "Бостоном". На последних секундах овертайма он получил передачу от Эмбиида и выполнил точный бросок на 3 очка из-за "дуги" под острым углом. Отыграться "Селтикс" банально не успели.

Непростая победа пенсильванцев позволила сравнять счет в серии до четырех побед (2:2). Следующий поединок команды сыграют в Массачусетсе ночью 10 мая по киевскому времени. В свою очередь шестой матч пройдет в Филадельфии (ночь 12 мая).

Сам Харден стал самым результативным игроком поединка. Он набрал 42 очка, сделал 8 подборов и отдал 9 передач. На паркете защитник провел более 47-ми минут.

Кто такой Джеймс Харден

Уроженец Калифорнии, защищал цвета "Аризоны Стэйт Сан Девилз" на студенческом уровне. Выбран "Оклахомой" под третьим номером драфта НБА-2009.

Отыграл в составе "Тандер" три сезона, а следующие 8,5 лет отдал "Хьюстону". После непродолжительного периода в "Бруклине" оказался в рядах "Филадельфии" после обмена посреди сезона 2021/22. Признан Самым ценным игроком ассоциации в 2018 году, а в течение трех сезонов подряд был самым результативным игроком регулярного первенства.

Триумфовал на Олимпийских играх-2012 и ЧМ-2014 в составе сборной США. Во времена выступлений за "Рокетс" стал совладельцем команды футбольной МЛС "Хьюстон Динамо".

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