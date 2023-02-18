Победный трехочковый защитник "Нью-Орлеана" открыл Уикенд всех звезд: момент дня в НБА

Хит-парад лучших мгновений первого дня развлекательного уикенда в Национальной баскетбольной ассоциации возглавил плеймейкер "Нью-Орлеан Пеликанс" Хосе Альварадо.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.
24-летний баскетболист попал в команду легендарного Пау Газоля на Матч восходящих звезд ассоциации. Коллектив из новичков и "второгодок" в решающем матче одолела команду под руководством Жоакима Ноа. Поединок длился до 25-ти очков.
Альварадо оформил гейм-виннер. При счете 22:20 в пользу команды Газоля он получил передачу на правом краю площадки и отважился на бросок из-за "дуги". Мяч элегантно опустился в сетку, не задев корзину.
Вместе с племейкером "Нью-Орлеана" победителями турнира стали Матурин (7 очков), Барнс (6), Банкеро (4), Айви (3), Нембхард и Мюррей. Главное событие выходных – Матч всех звезд НБА между командами Леброна и Янниса – состоится в ночь на понедельник.
Уроженец Нью-Йорка, на студенческом уровне выступал за "Джорджию Тек Йеллоу Джекетс". На драфте НБА-2021 не был выбран ни одной из команд.
В августе того же года подписал двусторонний контракт с "Нью-Орлеаном". За полгода наработал на стандартный 4-летний договор с жалованием 6,5 млн долларов. Средние цифры нынешнего сезона – 9.1 очков, 2.4 подбора, 3.1 передачи, 1.1 перехват за почти 22 минуты в игре.
Альварадо имеет пуэрто-риканские и мексиканские корни. В этом году дебютировал в составе сборной Пуэрто-Рико. Вместе с девушкой воспитывает дочь.
К слову, накануне форвард "Миннесоты" Макдэниэлс оформил момент дня со слэм-данком против "Вашингтона".
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