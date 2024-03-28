Защитник "Оклахомы" в отрыве запустил безумную "ракету" одной рукой: момент дня в НБА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA .

Американец покорил моментом во второй четверти противостояния с "Хьюстоном". В быстрой атаке "Тандер" он влетел в "краску" и одной левой оформил слэм-данк, отправив на пол оппонента.

Однако стараний Джо и других не хватило для победы "Оклахомы". "Рокетс" дожали хозяев в овертайме (132:126). "Тандер" остались на второй строчке Западной конференции НБА, а "Хьюстон" – на 11-й позиции.

Самым результативным в поединке стал лидер "Рокетс" Джейлен Грин. Он набрал 37 очков, сделал 10 подборов и отдал 7 передач. Тем временем Джо положил в копилку "Оклахомы" 17 пунктов.

Кто такой Айзея Джо

Уроженец штата Арканзас, на студенческом уровне выступал за местных "Рейзорбэкс". Выбран "Филадельфией" под 49-м номером драфта НБА-2020.

Провел в составе "Севенти Сиксерс" два сезона. Осенью 2022-го пенсильванцы отчислили защитника. Три дня спустя он заключил контракт с "Оклахомой". В феврале прошлого года набрал рекордные для себя 28 очков под эгидой ассоциации.

В старшей школе играл бок о бок с Джейлином Уильямсом. Теперь они вместе выступают в рядах "Тандер". В колледже стал членом афроамериканского братства "Фи-Бета-Сигма".