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Защитник "Оклахомы" в отрыве запустил безумную "ракету" одной рукой: момент дня в НБА

Оклахома-Сити, Четверг 28 марта 2024 10:28
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Защитник "Оклахомы" в отрыве запустил безумную "ракету" одной рукой: момент дня в НБА Фото: Айзея Джо набрал 17 очков против "Хьюстона" (dallasnews.com)
Автор: Антон Федорцив

Хит-парад самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации возглавил атакующий защитник "Оклахомы-Сити Тандер" Айзея Джо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Американец покорил моментом во второй четверти противостояния с "Хьюстоном". В быстрой атаке "Тандер" он влетел в "краску" и одной левой оформил слэм-данк, отправив на пол оппонента.

Однако стараний Джо и других не хватило для победы "Оклахомы". "Рокетс" дожали хозяев в овертайме (132:126). "Тандер" остались на второй строчке Западной конференции НБА, а "Хьюстон" – на 11-й позиции.

Самым результативным в поединке стал лидер "Рокетс" Джейлен Грин. Он набрал 37 очков, сделал 10 подборов и отдал 7 передач. Тем временем Джо положил в копилку "Оклахомы" 17 пунктов.

Кто такой Айзея Джо

Уроженец штата Арканзас, на студенческом уровне выступал за местных "Рейзорбэкс". Выбран "Филадельфией" под 49-м номером драфта НБА-2020.

Провел в составе "Севенти Сиксерс" два сезона. Осенью 2022-го пенсильванцы отчислили защитника. Три дня спустя он заключил контракт с "Оклахомой". В феврале прошлого года набрал рекордные для себя 28 очков под эгидой ассоциации.

В старшей школе играл бок о бок с Джейлином Уильямсом. Теперь они вместе выступают в рядах "Тандер". В колледже стал членом афроамериканского братства "Фи-Бета-Сигма".

К слову, накануне центровой "Лейкерс" Дэвис возглавил подборку моментов с блок-шотом на последних секундах.

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