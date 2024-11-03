Победный бросок защитника "Кливленда" перед сиреной похоронил "Милуоки": момент дня в НБА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA .

Американец стал главным героем "Кавальерс". В последней атаке "Кливленда" он закрутил голову Тренту ложными движениями и выполнил точный двухочковый бросок.

Митчелл и компания одержали минимальную победу над "Милуоки" (114:113). "Кавальерс" остаются единственной командой Восточной конференции без поражений (7 побед). В то же время "Бакс" идут на предпоследней строчке с пятью поражениями и только одним поражением.

Самым результативным на паркете стал звезда "Милуоки" Дамиан Лиллард. Он набрал 41 очко, сделал 4 подбора и отдал 9 передач. Митчелл в свою очередь был лучшим в рядах "Кливленда" – 30 пунктов, 3 подбора, 4 ассиста.

Кто такой Донован Митчелл

Уроженец штата Нью-Йорк, на студенческом уровне выступал за "Луисвилл Кардиналс". На драфте НБА-2017 выбран "Денвером" под 13-м номером.

"Наггетс" обменяли защитника в "Юту". Пять сезонов подряд отыграл в составе "джазменов". Перебрался в "Кливленд" в рамках большого обмена перед сезоном 2022/23. Пятикратный участник Матча всех звезд ассоциации (2020-2024 гг.).

В дебютный сезон Митчелл стал героем документального сериала "Новичок на подъеме". Любимый клуб – бейсбольный "Нью-Йорк Метс", где более 20 лет работал его отец.