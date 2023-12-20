Победный баззер подсветил яркое возвращение скандалиста "Мемфиса": момент дня в НБА

Опальный баскетболист решил судьбу встречи с "Нью-Орлеаном". На финальных секундах при равном счете он пошел на двух защитников, повернулся на 360 градусов и набрал победные два пункта.

Стараниями Моранта и компании "Гриззлис" одержали выездную победу (115:113). "Мемфис" прервал 5-матчевую серию поражений. Впрочем, команда остается за пределами зоны плей-офф со скромным рекордом – 7 побед, 19 поражений.

Морант стал самым результативным в составе "Гриззлис". Он набрал 34 очка, сделал 6 подборов и отдал 8 передач. На паркете плеймейкер провел около 35 минут.

Кто такой Джа Морант

Уроженец Южной Каролины, на студенческом уровне выступал за "Мюррей Стейт Рейсерс". Выбран "Мемфисом" под вторым номером драфта НБА-2019.

Проводит четвертый сезон под эгидой ассоциации. В дебютный год получил приз Новичку сезона, а в прошлом году – награду Самому прогрессирующему игроку НБА. Дважды выступал в плей-офф, двукратный участник Матча всех звезд (2022, 2023).

Весной вышел в прямой эфир в Instagram и во время посещения ночного клуба позировал с оружием. Был оштрафован и дисквалифицирован, оказался в клинике для борьбы со стрессом. Летом снова попал в подобный скандал и получил бан на 25 поединков.