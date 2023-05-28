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Победный баззер защитника "Бостона" напомнил достижение Джордана: момент дня в НБА

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Майами, Воскресенье 28 мая 2023 11:29
Победный баззер защитника "Бостона" напомнил достижение Джордана: момент дня в НБА Фото: Деррик Уайт встал рядом с Майклом Джорданом с этим моментом (miamiherald.com)
Автор: Антон Федорцив

Атакующий защитник "Бостон Селтикс" Деррик Уайт оказался наверху подборки самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

"Второй номер" бостонцев вырвал для "Селтикс" победу в Майами. В последней атаке гостей Уайт сориентировался под корзиной "Хит" и добавил 2 очка после неудачной попытки Смарта. Защитник опередил сирену всего на 0,1 секунды.

Благодаря победе во Флориде "Бостон" сравнял счет в финальной серии Восточной конференции НБА (3:3). Седьмой матч финала до четырех побед сыграют в Бостоне. Поединок состоится в ночь на вторник.

Сам Уайт провел на паркете 42 минуты. За отведенное время он успел набрать 11 очков, сделал 4 подбора и отдал 6 передач. Самым результативным в матче стал лидер "Селтикс" Джейсон Тейтум с дабл-даблом (31 пункт, 12 подборов).

Кто такой Деррик Уайт

Уроженец Колорадо, на студенческом уровне выступал за местных "Баффалос". Выбран "Сан-Антонио" под 29-м номером драфта НБА-2017.

Провел 4,5 года в составе "Сперз", периодически защищал цвета фарм-клуба – "Остин Сперз". Стал чемпионом Джи-Лиги в сезоне 2017/18. Посреди кампании 2021/22 был обменян в "Бостон". В обратном направлении уехали Джош Ричардсон и Ромео Лэнгфорд.

Баззером против "Майами" Уайт повторил The Shot Майкла Джордана. Они вдвоем делят уникальное достижение – реализовали решающий бросок под сопровождение сирены, когда команда рисковала вылететь из плей-офф. "Его Воздушность" оформил такой баззер в 1989 году.

К слову, ранее "Сан-Антонио" выиграл драфт-лотерею НБА в Иллинойсе.

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