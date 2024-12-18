Победитель чемпионов и спаситель аутсайдеров получили призы последнего тура года в УПЛ

Триумфатором среди наставников стал тренер "Полесья" Имад Ашур, подопечные которого победили чемпиона страны - донецкий "Шахтер" (1:0). Этим успехом житомирцы смогли прервать серию из 8-ми матчей без побед подряд.

В поединке с "горняками" Ашур грамотно организовал подопечных и сумел сохранить их боевой дух до последних минут, на которых и был забит решающий гол. "Полесье" победило "Шахтер" во второй раз в сезоне.

Звание лучшего Ашур получил в упорной борьбе с Сергеем Шищенко из "Оболони". Тренера столичного коллектива эксперты называли чаще (23:21), но Ашур собрал больше первых мест (18:6), поэтому и стал тренером тура. Третьим по результатам опроса стал Юрий Вернидуб ("Кривбасс").

Лучшим игроком 17-го тура признали форварда "Оболони" Ростислава Тарануху. В гостевом матче с львовским "Рухом" 27-летний игрок записал на свой счет гол и ассист. "Пивовары" одержали итоговую победу со счетом 3:1 и покинули зону прямого вылета из УПЛ, переместившись с 15-й строчки в таблице на 14-ю.В голосовании Тарануха опередил Богдана Михайличенко ("Полесье"), Петара Мичина ("Заря"), Хрвое Илича ("Кривбасс") и Мухаррема Яшари (ЛНЗ).

Кроме того, определена символическая сборная тура по системе 4-5-1. В нее вошли: Маханьков ("Кривбасс") - Михайличенко ("Полесье"), Бондаренко ("Колос"), Попов ("Динамо"), Понедельник ("Кривбасс") - Илич, Твердохлеб (оба - "Кривбасс"), Сидней ("Левый Берег"), Яшари (ЛНЗ), Мичин ("Заря") - Тарануха ("Оболонь").

Всего эксперты вспоминали 22-х футболистов и 8-х тренеров на звание героев 17-го тура. А также 62 кандидата в символическую сборную.